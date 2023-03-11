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Свет вернули всем жителям Харькова и области, электротранспорт еще не запитан

Общество 08:17   11.03.2023
Елена Нагорная
Свет вернули всем жителям Харькова и области, электротранспорт еще не запитан

По состоянию на утро 11 марта электроэнергия подается всем потребителям Харькова и области. В Харькове пока обесточен городской электротранспорт — метро, троллейбусы и трамваи.

Об этом рассказал журналистам спикер АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.

Вечером 10 марта глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области продолжается ликвидация последствий вражеского ракетного удара по энергоинфраструктуре утром 9 марта. В Харькове электричество было у 65% потребителей, в области — у более 90%.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 08:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на утро 11 марта электроэнергия подается всем потребителям Харькова и области. В Харькове пока обесточен городской электротранспорт — метро, троллейбусы и трамваи.".