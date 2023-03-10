С утра свет вернули 20 тыс харьковчан, 450 тыс — еще обесточены — Синегубов

В Харьковской области продолжается ликвидация последствий вражеского ракетного удара по энергоинфраструктуре утром 9 марта. Сейчас в Харькове электричество есть у 65% потребителей, в области — у более 90%, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

Он уточнил, что в Харькове остаются обесточенными 450 тысяч потребителей, в области — 50 тысяч.

В Харькове полностью восстановлено питание объектов критической инфраструктуры — водоканала, очистных сооружений. Сейчас запитывают сети теплоснабжения.

«Хочу поблагодарить работников Укрэнерго, облэнерго, работников харьковской ТЭЦ-5 за то, что сначала стабилизировали ситуацию в результате вражеских обстрелов… Ситуация тяжелая, но полностью контролируемая нашими работниками», — сказал Синегубов.

Напомним, утром 10 марта Синегубов сообщал, что без электроэнергии были 470 тысяч потребителей в Харькове и 50 тысяч в области.