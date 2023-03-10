С утра свет вернули 20 тыс харьковчан, 450 тыс — еще обесточены — Синегубов
В Харьковской области продолжается ликвидация последствий вражеского ракетного удара по энергоинфраструктуре утром 9 марта. Сейчас в Харькове электричество есть у 65% потребителей, в области — у более 90%, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.
Он уточнил, что в Харькове остаются обесточенными 450 тысяч потребителей, в области — 50 тысяч.
В Харькове полностью восстановлено питание объектов критической инфраструктуры — водоканала, очистных сооружений. Сейчас запитывают сети теплоснабжения.
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«Хочу поблагодарить работников Укрэнерго, облэнерго, работников харьковской ТЭЦ-5 за то, что сначала стабилизировали ситуацию в результате вражеских обстрелов… Ситуация тяжелая, но полностью контролируемая нашими работниками», — сказал Синегубов.
Напомним, утром 10 марта Синегубов сообщал, что без электроэнергии были 470 тысяч потребителей в Харькове и 50 тысяч в области.
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 18:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области продолжается ликвидация последствий вражеского ракетного удара по энергоинфраструктуре утром 9 марта. Сейчас в Харькове электричество есть у 65% потребителей, в области — у более 90%, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.".