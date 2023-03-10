Live
  • Пятница 10.03.2023
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.62
    • 🔴

Синегубов: в Харькове без света 470 тысяч абонентов, область подключена на 90%

Общество 09:33   10.03.2023
Оксана Горун
Синегубов: в Харькове без света 470 тысяч абонентов, область подключена на 90%

Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил о том, что работы по восстановлению электроснабжения на Харьковщине продолжаются.

«В Харькове и области продолжаются работы по возобновлению электроснабжения после массированного ракетного удара 9 марта. Сейчас со светом уже более 90% потребителей Харьковской области. Электроэнергия отсутствует у жителей Волчанской, Золочевской и частично Дергачевской громад», — написал Синегубов в facebook.

По его информации, в Харькове запитали критическую инфраструктуру и часть потребителей.

Читайте также: В Харькове восстанавливают отопление — мэрия

«Восстановительные работы продолжаются. Без электроэнергии остаются – 470 тыс. потребителей в Харькове и 50 тыс. в области. Энергетики делают все возможное, чтобы заживить всех потребителей как можно быстрее», — отметил начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

10:02
Синегубов о свете в Харькове: «Нужно спецоборудование, сложно делать прогнозы»
09:33
Синегубов: в Харькове без света 470 тысяч абонентов, область подключена на 90%
07:30
Восстановление света и воды в Харькове: информация облэнерго и мэрии
19:59
Когда вернут свет харьковчанам: информация Укрэнерго, облэнерго и ДТЭК
12:01
Враг не достиг своих целей — Укрэнерго

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Синегубов: в Харькове без света 470 тысяч абонентов, область подключена на 90%»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 09:33;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил о том, что работы по восстановлению электроснабжения на Харьковщине продолжаются".