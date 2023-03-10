Синегубов: в Харькове без света 470 тысяч абонентов, область подключена на 90%
Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил о том, что работы по восстановлению электроснабжения на Харьковщине продолжаются.
«В Харькове и области продолжаются работы по возобновлению электроснабжения после массированного ракетного удара 9 марта. Сейчас со светом уже более 90% потребителей Харьковской области. Электроэнергия отсутствует у жителей Волчанской, Золочевской и частично Дергачевской громад», — написал Синегубов в facebook.
По его информации, в Харькове запитали критическую инфраструктуру и часть потребителей.
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«Восстановительные работы продолжаются. Без электроэнергии остаются – 470 тыс. потребителей в Харькове и 50 тыс. в области. Энергетики делают все возможное, чтобы заживить всех потребителей как можно быстрее», — отметил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 09:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил о том, что работы по восстановлению электроснабжения на Харьковщине продолжаются".