Синегубов: в Харькове без света 470 тысяч абонентов, область подключена на 90%

Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил о том, что работы по восстановлению электроснабжения на Харьковщине продолжаются.

«В Харькове и области продолжаются работы по возобновлению электроснабжения после массированного ракетного удара 9 марта. Сейчас со светом уже более 90% потребителей Харьковской области. Электроэнергия отсутствует у жителей Волчанской, Золочевской и частично Дергачевской громад», — написал Синегубов в facebook.

По его информации, в Харькове запитали критическую инфраструктуру и часть потребителей.

«Восстановительные работы продолжаются. Без электроэнергии остаются – 470 тыс. потребителей в Харькове и 50 тыс. в области. Энергетики делают все возможное, чтобы заживить всех потребителей как можно быстрее», — отметил начальник ХОВА.