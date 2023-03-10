Синєгубов: у Харкові без світла 470 тисяч абонентів, область підключена на 90%
Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що роботи з відновлення електропостачання на Харківщині тривають.
“У Харкові та області тривають роботи з відновлення електропостачання після масованого ракетного удару 9 березня. Наразі зі світлом уже понад 90% споживачів Харківської області. Електроенергія відсутня у мешканців Вовчанської, Золочівської та частково Дергачівської громад“, – написав Синєгубов у фейсбуці.
За його інформацією, у Харкові заживили критичну інфраструктуру та частину споживачів.
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“Відновлювальні роботи тривають. Без електроенергії залишаються – 470 тис. споживачів у Харкові та 50 тис. в області“, – зазначив начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 09:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що роботи з відновлення електропостачання на Харківщині тривають".