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Синєгубов: у Харкові без світла 470 тисяч абонентів, область підключена на 90%

Суспільство 09:33   10.03.2023
Оксана Горун
Синєгубов: у Харкові без світла 470 тисяч абонентів, область підключена на 90%

Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що роботи з відновлення електропостачання на Харківщині тривають.

У Харкові та області тривають роботи з відновлення електропостачання після масованого ракетного удару 9 березня. Наразі зі світлом уже понад 90% споживачів Харківської області. Електроенергія відсутня у мешканців Вовчанської, Золочівської та частково Дергачівської громад“, – написав Синєгубов у фейсбуці.

За його інформацією, у Харкові заживили критичну інфраструктуру та частину споживачів.

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Відновлювальні роботи тривають. Без електроенергії залишаються – 470 тис. споживачів у Харкові та 50 тис. в області“, – зазначив начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 09:33;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що роботи з відновлення електропостачання на Харківщині тривають".