У Харкові відновлюють опалення – мерія
У Харкові, попри відсутність електрики, відбувається наповнення теплоносієм системи опалення.
“Частина котелень – на генераторах, частина – від електромереж заживлена. Іде поповнення мереж”, – повідомили в пресслужбі Харківської мерії.
Наразі про появу тепла повідомили мешканці кількох мікрорайонів Салтівки. З інших мікрорайонів харків’яни інформують, що опалення не працює. Також тепла немає на Холодній горі, Олексіївці та Павловому Полі.
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Нагадаємо, Харків уже добу без електрики після чергової російської ракетної атаки. У місті заживили об’єкти критичної інфраструктури та частково відновили подачу води. Метро поки не перевозить пасажирів.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 08:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові, попри відсутність електрики, відбувається наповнення теплоносієм системи опалення".