У Харкові відновлюють опалення – мерія

У Харкові, попри відсутність електрики, відбувається наповнення теплоносієм системи опалення.

“Частина котелень – на генераторах, частина – від електромереж заживлена. Іде поповнення мереж”, – повідомили в пресслужбі Харківської мерії.

Наразі про появу тепла повідомили мешканці кількох мікрорайонів Салтівки. З інших мікрорайонів харків’яни інформують, що опалення не працює. Також тепла немає на Холодній горі, Олексіївці та Павловому Полі.

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Нагадаємо, Харків уже добу без електрики після чергової російської ракетної атаки. У місті заживили об’єкти критичної інфраструктури та частково відновили подачу води. Метро поки не перевозить пасажирів.