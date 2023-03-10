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У Харкові відновлюють опалення – мерія

Суспільство 08:11   10.03.2023
Оксана Горун
У Харкові відновлюють опалення – мерія

У Харкові, попри відсутність електрики, відбувається наповнення теплоносієм системи опалення.

“Частина котелень – на генераторах, частина – від електромереж заживлена. Іде поповнення мереж”, – повідомили в пресслужбі Харківської мерії.

Наразі про появу тепла повідомили мешканці кількох мікрорайонів Салтівки. З інших мікрорайонів харків’яни інформують, що опалення не працює. Також тепла немає на Холодній горі, Олексіївці та Павловому Полі.

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    • Нагадаємо, Харків уже добу без електрики після чергової російської ракетної атаки. У місті заживили об’єкти критичної інфраструктури та частково відновили подачу води. Метро поки не перевозить пасажирів.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 08:11;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові, попри відсутність електрики, відбувається наповнення теплоносієм системи опалення".