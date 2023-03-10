Відновлення світла та води у Харкові: інформація обленерго та мерії

Енергетики повідомляють, що станом на ранок 10 березня в Харкові заживили об’єкти критичної інфраструктури.

“У Харкові заживлена критична інфраструктура та споживачі, які отримують електрику по одних лініях (з об’єктами інфраструктури – Ред.). Харківська область зі світлом, крім Вовчанської, Золочівської та частково Дергачівської громад”, – повідомив прессекретар “Харківобленерго” Володимир Скічко.

У пресслужбі Харківської мерії зазначили, що подачу води в місті відновили, “але не в повному обсязі”.

Раніше пресслужба метрополітену поінформувала, що метро працює як укриття, поїзди не ходять.