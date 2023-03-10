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Відновлення світла та води у Харкові: інформація обленерго та мерії

Суспільство 07:30   10.03.2023
Оксана Горун
Відновлення світла та води у Харкові: інформація обленерго та мерії

Енергетики повідомляють, що станом на ранок 10 березня в Харкові заживили об’єкти критичної інфраструктури.

“У Харкові заживлена критична інфраструктура та споживачі, які отримують електрику по одних лініях (з об’єктами інфраструктури – Ред.). Харківська область зі світлом, крім Вовчанської, Золочівської та частково Дергачівської громад”, – повідомив прессекретар “Харківобленерго” Володимир Скічко.

У пресслужбі Харківської мерії зазначили, що подачу води в місті відновили, “але не в повному обсязі”.

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    • Раніше пресслужба метрополітену поінформувала, що метро працює як укриття, поїзди не ходять.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 07:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики повідомляють, що станом на ранок 10 березня в Харкові заживили об’єкти критичної інфраструктури".