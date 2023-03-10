Восстановление света и воды в Харькове: информация облэнерго и мэрии

Энергетики сообщают, что по состоянию на утро 10 марта в Харькове запитали объекты критической инфраструктуры.

«В Харькове запитана критическая инфраструктура и потребители, получающие электричество по одним линиям (с объектами инфраструктуры — Ред.). Харьковская область со светом, кроме Волчанской, Золочевской и частично Дергачевской громад», — сообщил пресс-секретарь «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.

В пресс-службе Харьковской мэрии отметили, что подачу в воды в городе восстановили, «но не в полном объеме».

Ранее пресс-служба метрополитена проинформировала, что метро работает в качестве укрытия, поезда не ходят.