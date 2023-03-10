Восстановление света и воды в Харькове: информация облэнерго и мэрии
Энергетики сообщают, что по состоянию на утро 10 марта в Харькове запитали объекты критической инфраструктуры.
«В Харькове запитана критическая инфраструктура и потребители, получающие электричество по одним линиям (с объектами инфраструктуры — Ред.). Харьковская область со светом, кроме Волчанской, Золочевской и частично Дергачевской громад», — сообщил пресс-секретарь «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.
В пресс-службе Харьковской мэрии отметили, что подачу в воды в городе восстановили, «но не в полном объеме».
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Ранее пресс-служба метрополитена проинформировала, что метро работает в качестве укрытия, поезда не ходят.
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 07:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики сообщают, что по состоянию на утро 10 марта в Харькове запитали объекты критической инфраструктуры".