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Восстановление света и воды в Харькове: информация облэнерго и мэрии

Общество 07:30   10.03.2023
Оксана Горун
Восстановление света и воды в Харькове: информация облэнерго и мэрии

Энергетики сообщают, что по состоянию на утро 10 марта в Харькове запитали объекты критической инфраструктуры.

«В Харькове запитана критическая инфраструктура и потребители, получающие электричество по одним линиям (с объектами инфраструктуры — Ред.). Харьковская область со светом, кроме Волчанской, Золочевской и частично Дергачевской громад», — сообщил пресс-секретарь «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.

В пресс-службе Харьковской мэрии отметили, что подачу в воды в городе восстановили, «но не в полном объеме».

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    • Ранее пресс-служба метрополитена проинформировала, что метро работает в качестве укрытия, поезда не ходят.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 07:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики сообщают, что по состоянию на утро 10 марта в Харькове запитали объекты критической инфраструктуры".