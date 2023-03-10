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Метро в Харькове работает как укрытие, поезда не ходят

Общество 07:19   10.03.2023
Оксана Горун
Метро в Харькове работает как укрытие, поезда не ходят

В telegram-канале харьковского метро предупредили жителей города о том, что этот транспорт пока не доступен.

«Уважаемые харьковчане и гости города! Информируем, что Харьковский метрополитен работает в качестве временного укрытия. О возобновлении перевозки пассажиров – сообщим дополнительно», — отметили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».

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    • Метро в Харькове перестало перевозить пассажиров после ракетной атаки РФ ранним утром 9 марта. Харьков был полностью обесточен, а электротранспорт остановился. Уже к вечеру 9 марта жители нескольких районов Харькова информировали о том, что в их домах появился свет.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 07:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В telegram-канале харьковского метро предупредили жителей города о том, что этот транспорт пока не доступен".