Метро в Харькове работает как укрытие, поезда не ходят
В telegram-канале харьковского метро предупредили жителей города о том, что этот транспорт пока не доступен.
«Уважаемые харьковчане и гости города! Информируем, что Харьковский метрополитен работает в качестве временного укрытия. О возобновлении перевозки пассажиров – сообщим дополнительно», — отметили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».
Читайте также: В Харькове временно останавливалось движение по одной из веток метро
Метро в Харькове перестало перевозить пассажиров после ракетной атаки РФ ранним утром 9 марта. Харьков был полностью обесточен, а электротранспорт остановился. Уже к вечеру 9 марта жители нескольких районов Харькова информировали о том, что в их домах появился свет.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Метро в Харькове работает как укрытие, поезда не ходят»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 07:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В telegram-канале харьковского метро предупредили жителей города о том, что этот транспорт пока не доступен".