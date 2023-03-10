Метро в Харкові працює як укриття, потяги не ходять

У телеграм-каналі харківського метро попередили мешканців міста про те, що цей транспорт поки що не доступний.

“Шановні харків’яни та гості міста! Інформуємо, що Харківський метрополітен працює як тимчасове укриття. Про відновлення перевезення пасажирів – повідомимо додатково”, – зазначили у пресслужбі КП “Харківський метрополітен”.

Метро в Харкові перестало перевозити пасажирів після ракетної атаки РФ рано вранці 9 березня. Харків був повністю знеструмлений, а електротранспорт зупинився. Вже до вечора 9 березня мешканці кількох районів Харкова інформували про те, що у їхніх будинках з’явилося світло.