Електротранспорт та метро в Харкові не працюють, на рейси вийшли автобуси

У мерії поінформували про те, що транспорт у Харкові працює “за схемою блекауту”.

“Наземний електротранспорт не працює. Запустили автобуси за схемою блекауту”, – повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Спікер Харківського метрополітену Олексій Бітнер підтвердив інформацію кореспондента МГ “Об’єктив” про те, що також не їздять поїзди в метро.

“Метрополітен працює як укриття. Рух поїздів не починався. Про початок перевезення пасажирів – повідомимо додатково”, – сказав Бітнер.