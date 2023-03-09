Електротранспорт та метро в Харкові не працюють, на рейси вийшли автобуси
У мерії поінформували про те, що транспорт у Харкові працює “за схемою блекауту”.
“Наземний електротранспорт не працює. Запустили автобуси за схемою блекауту”, – повідомили у пресслужбі Харківської міськради.
Спікер Харківського метрополітену Олексій Бітнер підтвердив інформацію кореспондента МГ “Об’єктив” про те, що також не їздять поїзди в метро.
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“Метрополітен працює як укриття. Рух поїздів не починався. Про початок перевезення пасажирів – повідомимо додатково”, – сказав Бітнер.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 07:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мерії поінформували про те, що транспорт у Харкові працює “за схемою блекауту”".