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Електротранспорт та метро в Харкові не працюють, на рейси вийшли автобуси

Суспільство 07:45   09.03.2023
Оксана Горун
Електротранспорт та метро в Харкові не працюють, на рейси вийшли автобуси

У мерії поінформували про те, що транспорт у Харкові працює “за схемою блекауту”.

“Наземний електротранспорт не працює. Запустили автобуси за схемою блекауту”, – повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Спікер Харківського метрополітену Олексій Бітнер підтвердив інформацію кореспондента МГ “Об’єктив” про те, що також не їздять поїзди в метро.

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“Метрополітен працює як укриття. Рух поїздів не починався. Про початок перевезення пасажирів – повідомимо додатково”, – сказав Бітнер.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 07:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мерії поінформували про те, що транспорт у Харкові працює “за схемою блекауту”".