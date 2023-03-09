Після удару РФ у деяких районах Харкова проблеми зі світлом – Терехов

Після ворожого ракетного удару близько 4-ї ранку 9 березня в деяких районах Харкова є проблеми зі світлом.

Про це повідомляє в телеграмі мер міста Ігор Терехов.

Також він додав, що під прицілом знову була енергетична інфраструктура.

Варто зазначити, що електроенергії також немає у передмісті Харкова. Є проблеми з мобільним інтернетом одразу кількох операторів.

Нагадаємо, що повітряна тривога була оголошена в регіоні ще о 1:52. Близько 4-ї години ранку російські військові завдали близько 15 ударів по Харкову та області, під прицілом знову були об’єкти критичної інфраструктури, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.