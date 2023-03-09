Близько 15 ударів по енергоінфраструктурі, є влучання в будинок – Синєгубов

Близько 4-ї години ранку 9 березня російські військові завдали близько 15 ударів по Харкову та області, під прицілом знову були об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Попередньо, є влучання у приватний житловий будинок на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється”, – написав він.

Загроза повторних ударів зберігається, попередив голова ХОВА.