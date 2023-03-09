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Близько 15 ударів по енергоінфраструктурі, є влучання в будинок – Синєгубов

Події 04:34   09.03.2023
Олена Нагорна
Близько 15 ударів по енергоінфраструктурі, є влучання в будинок – Синєгубов

Близько 4-ї години ранку 9 березня російські військові завдали близько 15 ударів по Харкову та області, під прицілом знову були об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Попередньо, є влучання у приватний житловий будинок на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється”, – написав він.

Загроза повторних ударів зберігається, попередив голова ХОВА.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 04:34;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 4-ї години ранку 9 березня російські військові завдали близько 15 ударів по Харкову та області, під прицілом знову були об’єкти критичної інфраструктури.".