Близько 15 ударів по енергоінфраструктурі, є влучання в будинок – Синєгубов
Близько 4-ї години ранку 9 березня російські військові завдали близько 15 ударів по Харкову та області, під прицілом знову були об’єкти критичної інфраструктури.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Попередньо, є влучання у приватний житловий будинок на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється”, – написав він.
Загроза повторних ударів зберігається, попередив голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 04:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 4-ї години ранку 9 березня російські військові завдали близько 15 ударів по Харкову та області, під прицілом знову були об’єкти критичної інфраструктури.".