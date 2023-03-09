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Около 15 ударов по энергоинфраструктуре, есть попадание в дом — Синегубов

Происшествия 04:34   09.03.2023
Елена Нагорная
Около 15 ударов по энергоинфраструктуре, есть попадание в дом — Синегубов

Около 4-х часов утра 9 марта российские военные нанесли около 15 ударов по Харькову и области, под прицелом снова были объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Предварительно, есть попадание в частный жилой дом на Харьковщине. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется», — написал он.

Угроза повторных ударов сохраняется, предупредил глава ХОВА.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 04:34;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 4-х часов утра 9 марта российские военные нанесли около 15 ударов по Харькову и области, под прицелом снова были объекты критической инфраструктуры.".