Около 15 ударов по энергоинфраструктуре, есть попадание в дом — Синегубов

Около 4-х часов утра 9 марта российские военные нанесли около 15 ударов по Харькову и области, под прицелом снова были объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Предварительно, есть попадание в частный жилой дом на Харьковщине. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется», — написал он.

Угроза повторных ударов сохраняется, предупредил глава ХОВА.