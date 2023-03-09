Около 15 ударов по энергоинфраструктуре, есть попадание в дом — Синегубов
Около 4-х часов утра 9 марта российские военные нанесли около 15 ударов по Харькову и области, под прицелом снова были объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Предварительно, есть попадание в частный жилой дом на Харьковщине. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется», — написал он.
Угроза повторных ударов сохраняется, предупредил глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 04:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 4-х часов утра 9 марта российские военные нанесли около 15 ударов по Харькову и области, под прицелом снова были объекты критической инфраструктуры.".