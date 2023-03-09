В Харькове гремят взрывы: Синегубов призывает находиться в укрытиях

В Харькове около 4-х часов утра было слышно около десяти взрывов.

Начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник предупредил о вражеских ракетах.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил вражеские удары и призвал находиться в укрытиях.

Мэр Харькова Игорь Терехов написал о серии взрывов в городе.

Советница главы Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова пишет, что таких взрывов еще не слышала.