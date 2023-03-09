В Харькове гремят взрывы: Синегубов призывает находиться в укрытиях
Фото: Вадим Беликов
В Харькове около 4-х часов утра было слышно около десяти взрывов.
Начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник предупредил о вражеских ракетах.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил вражеские удары и призвал находиться в укрытиях.
Мэр Харькова Игорь Терехов написал о серии взрывов в городе.
Советница главы Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова пишет, что таких взрывов еще не слышала.
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 04:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 4-х часов утра было слышно около десяти взрывов.".