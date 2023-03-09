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В Харькове гремят взрывы: Синегубов призывает находиться в укрытиях

Происшествия 04:11   09.03.2023
Елена Нагорная
В Харькове гремят взрывы: Синегубов призывает находиться в укрытиях Фото: Вадим Беликов

В Харькове около 4-х часов утра было слышно около десяти взрывов.

Начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник предупредил о вражеских ракетах.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил вражеские удары и призвал находиться в укрытиях.

Мэр Харькова Игорь Терехов написал о серии взрывов в городе.

Советница главы Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова пишет, что таких взрывов еще не слышала.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 04:11;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 4-х часов утра было слышно около десяти взрывов.".