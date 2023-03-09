У Харкові лунають вибухи: Синєгубов закликає перебувати в укриттях
Фото: Вадим Беликов
У Харкові близько 4-ї години ранку було чутно близько десяти вибухів.
Начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник попередив про ворожі ракети.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також підтвердив ворожі удари та закликав перебувати в укриттях.
Мер Харкова Ігор Терехов написав про серію вибухів у місті.
Радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталія Попова пише, що таких вибухів ще не чула.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові лунають вибухи: Синєгубов закликає перебувати в укриттях»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 04:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 4-ї години ранку було чутно близько десяти вибухів.".