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У Харкові лунають вибухи: Синєгубов закликає перебувати в укриттях

Події 04:11   09.03.2023
Олена Нагорна
У Харкові лунають вибухи: Синєгубов закликає перебувати в укриттях Фото: Вадим Беликов

У Харкові близько 4-ї години ранку було чутно близько десяти вибухів.

Начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник попередив про ворожі ракети.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також підтвердив ворожі удари та закликав перебувати в укриттях.

Мер Харкова Ігор Терехов написав про серію вибухів у місті.

Радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталія Попова пише, що таких вибухів ще не чула.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 04:11;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 4-ї години ранку було чутно близько десяти вибухів.".