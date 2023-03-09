У Харкові лунають вибухи: Синєгубов закликає перебувати в укриттях

У Харкові близько 4-ї години ранку було чутно близько десяти вибухів.

Начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник попередив про ворожі ракети.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також підтвердив ворожі удари та закликав перебувати в укриттях.

Мер Харкова Ігор Терехов написав про серію вибухів у місті.

Радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталія Попова пише, що таких вибухів ще не чула.