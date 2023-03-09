После удара РФ в некоторых районах Харькова проблемы со светом — Терехов
После вражеского ракетного удара около 4-х утра 9 марта в некоторых районах Харькова есть проблемы со светом.
Об этом сообщает в Telegram мэр города Игорь Терехов.
Также он добавил, что под прицелом снова была энергетическая инфраструктура.
Стоит отметить, что электроэнергии также нет в пригороде Харькова. Есть проблемы с мобильным интернетом сразу нескольких операторов.
Напомним, что воздушная тревога была объявлена в регионе еще в 1:52. Около 4-х часов утра российские военные нанесли около 15 ударов по Харькову и области, под прицелом снова были объекты критической инфраструктуры, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 04:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После вражеского ракетного удара около 4-х утра 9 марта в некоторых районах Харькова есть проблемы со светом.".