После удара РФ в некоторых районах Харькова проблемы со светом — Терехов

После вражеского ракетного удара около 4-х утра 9 марта в некоторых районах Харькова есть проблемы со светом.

Об этом сообщает в Telegram мэр города Игорь Терехов.

Также он добавил, что под прицелом снова была энергетическая инфраструктура.

Стоит отметить, что электроэнергии также нет в пригороде Харькова. Есть проблемы с мобильным интернетом сразу нескольких операторов.

Напомним, что воздушная тревога была объявлена в регионе еще в 1:52. Около 4-х часов утра российские военные нанесли около 15 ударов по Харькову и области, под прицелом снова были объекты критической инфраструктуры, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.