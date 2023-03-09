Электротранспорт и метро в Харькове не работают, на рейсы вышли автобусы

В мэрии проинформировали о том, что транспорт в Харькове работает «по схеме блэкаута».

«Наземный электротранспорт не работает. Запустили автобусы по схеме блэкаута», — сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Спикер Харьковского метрополитена Алексей Битнер подтвердил информацию корреспондента МГ «Объектив» о том, что также не ездят поезда в метро.

«Метрополитен работает в качестве укрытия. Движение поездов не начиналось. О начале перевозки пассажиров – сообщим дополнительно», — сказал Битнер.