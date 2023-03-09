Электротранспорт и метро в Харькове не работают, на рейсы вышли автобусы
В мэрии проинформировали о том, что транспорт в Харькове работает «по схеме блэкаута».
«Наземный электротранспорт не работает. Запустили автобусы по схеме блэкаута», — сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Спикер Харьковского метрополитена Алексей Битнер подтвердил информацию корреспондента МГ «Объектив» о том, что также не ездят поезда в метро.
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«Метрополитен работает в качестве укрытия. Движение поездов не начиналось. О начале перевозки пассажиров – сообщим дополнительно», — сказал Битнер.
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 07:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии проинформировали о том, что транспорт в Харькове работает «по схеме блэк-аута»".