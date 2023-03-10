Live
  • Пятница 10.03.2023
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.62
    • 🟢

В Харькове восстанавливают отопление — мэрия

Общество 08:11   10.03.2023
Оксана Горун
В Харькове восстанавливают отопление — мэрия

В Харькове, несмотря на отсутствие электричества, идет наполнение теплоносителем системы отопления.

«Часть котельных — на генераторах, часть — от электросетей запитана. Идет пополнение сетей», — сообщили в пресс-службе Харьковской мэрии.

На данный момент о появлении тепла сообщили жители нескольких микрорайонов Салтовки. Из других микрорайонов харьковчане сообщают о том, что отопление не работает. Также тепла нет на Холодной горе, Алексеевке и Павловом Поле.

  • Читайте также: В Харькове во время переименования наконец-то уберут улицу Кремлевскую – мэрия

    • Напомним, Харьков уже сутки без электричества после очередной российской ракетной атаки. В городе запитали объекты критической инфраструктуры и частично восстановили подачу воды. Метро пока не перевозит пассажиров.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    07:30
    Восстановление света и воды в Харькове: информация облэнерго и мэрии
    10:51
    Мэрия Харькова опубликовала карту автобусных маршрутов на время блэкаута
    12:27
    В Харькове во время переименования наконец-то уберут улицу Кремлевскую – мэрия
    09:58
    Кредитный рейтинг Харькова превысил кредитный рейтинг Украины
    15:17
    Горы из бетона: в мэрии показали «кладбище» обломков домов харьковчан (фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове восстанавливают отопление — мэрия»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 08:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове, несмотря на отсутствие электричества, идет наполнение теплоносителем системы отопления".