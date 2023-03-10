В Харькове восстанавливают отопление — мэрия
В Харькове, несмотря на отсутствие электричества, идет наполнение теплоносителем системы отопления.
«Часть котельных — на генераторах, часть — от электросетей запитана. Идет пополнение сетей», — сообщили в пресс-службе Харьковской мэрии.
На данный момент о появлении тепла сообщили жители нескольких микрорайонов Салтовки. Из других микрорайонов харьковчане сообщают о том, что отопление не работает. Также тепла нет на Холодной горе, Алексеевке и Павловом Поле.
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Напомним, Харьков уже сутки без электричества после очередной российской ракетной атаки. В городе запитали объекты критической инфраструктуры и частично восстановили подачу воды. Метро пока не перевозит пассажиров.
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 08:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове, несмотря на отсутствие электричества, идет наполнение теплоносителем системы отопления".