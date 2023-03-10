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Синєгубов: від ранку світло повернули 20 тис харків’ян, 450 тис – знеструмлені

Суспільство 18:16   10.03.2023
Олена Нагорна
Синєгубов: від ранку світло повернули 20 тис харків’ян, 450 тис – знеструмлені

У Харківській області продовжується ліквідація наслідків ворожого ракетного удару по енергоінфраструктурі вранці 9 березня. Зараз у Харкові електрика має 65% споживачів, в області – понад 90%, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він уточнив, що у Харкові залишаються знеструмленими 450 тисяч споживачів, в області – 50 тисяч.

У Харкові повністю відновлено живлення об’єктів критичної інфраструктури – водоканалу, очисних споруд. Наразі заживлюють мережі теплопостачання.

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“Хочу подякувати працівникам Укренерго, обленерго, працівникам харківської ТЕЦ-5 за те, що спочатку стабілізували ситуацію внаслідок ворожих обстрілів… Ситуація важка, але повністю контрольована нашими працівниками”, – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, вранці 10 березня Синєгубов повідомляв, що без електроенергії були 470 тисяч споживачів у Харкові та 50 тисяч в області.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 18:16;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області продовжується ліквідація наслідків ворожого ракетного удару по енергоінфраструктурі вранці 9 березня. Зараз у Харкові електрика має 65% споживачів, в області – понад 90%, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.".