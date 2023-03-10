Майже півтори тисячі будинків у Харкові з теплом – мерія

У Харкові 33 котельні “Тепломереж” працюють на генераторах, ще 51 отримує електрику з мережі.

“Станом на 7:00 на більшості централізованих джерел теплопостачання відновлене електроживлення, але подекуди рівень напруги недостатній. Зараз 33 котельні працюють на генераторах, а 51 – від централізованої електромережі. На повну потужність працює котельня Салтівського житлового масиву. На всіх інших джерелах проходить процес поповнення теплоносія і налагодження гідравлічних режимів”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

За останніми даними, вранці 10 березня теплом було забезпечено 1457 житлових будинків та 14 лікарняних закладів.