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Майже півтори тисячі будинків у Харкові з теплом – мерія

Суспільство 11:42   10.03.2023
Оксана Горун
Майже півтори тисячі будинків у Харкові з теплом – мерія

У Харкові 33 котельні “Тепломереж” працюють на генераторах, ще 51 отримує електрику з мережі.

“Станом на 7:00 на більшості централізованих джерел теплопостачання відновлене електроживлення, але подекуди рівень напруги недостатній. Зараз 33 котельні працюють на генераторах, а 51 – від централізованої електромережі. На повну потужність працює котельня Салтівського житлового масиву. На всіх інших джерелах проходить процес поповнення теплоносія і налагодження гідравлічних режимів”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

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За останніми даними, вранці 10 березня теплом було забезпечено 1457 житлових будинків та 14 лікарняних закладів.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 11:42;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 33 котельні “Тепломереж” працюють на генераторах, ще 51 отримує електрику з мережі".