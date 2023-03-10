Майже півтори тисячі будинків у Харкові з теплом – мерія
У Харкові 33 котельні “Тепломереж” працюють на генераторах, ще 51 отримує електрику з мережі.
“Станом на 7:00 на більшості централізованих джерел теплопостачання відновлене електроживлення, але подекуди рівень напруги недостатній. Зараз 33 котельні працюють на генераторах, а 51 – від централізованої електромережі. На повну потужність працює котельня Салтівського житлового масиву. На всіх інших джерелах проходить процес поповнення теплоносія і налагодження гідравлічних режимів”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.
Читайте також: “Кілька днів” – Укренерго про терміни на стабілізацію енергопостачання Харкова
За останніми даними, вранці 10 березня теплом було забезпечено 1457 житлових будинків та 14 лікарняних закладів.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Майже півтори тисячі будинків у Харкові з теплом – мерія»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 11:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 33 котельні “Тепломереж” працюють на генераторах, ще 51 отримує електрику з мережі".