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“Кілька днів” – Укренерго про терміни на стабілізацію енергопостачання Харкова

Суспільство 11:32   10.03.2023
Оксана Горун
“Кілька днів” – Укренерго про терміни на стабілізацію енергопостачання Харкова

Ситуацію на Харківщині планують стабілізувати протягом кількох днів, повідомляє “Суспільне” з посиланням на пресслужбу НЕК “Укренерго”.

“Фахівці працюють над відновленням енергопостачання Харківщини. Зараз заживлена критична інфраструктура, тепло- та водопостачання, опрацьовуються резервні схеми заживлення споживачів. Очікуємо, що протягом декількох днів ситуацію з енергопостачанням у регіоні стабілізуємо”, – сказали у пресслужбі НЕК “Укренерго”.

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    • Зазначимо, що в районах Харківської області станом на ранок 10 березня без світла було близько 50 тисяч абонентів. Основна проблема з електрикою – в Харкові. Тут без світла близько 470 тисяч абонентів. І прогнозів, коли людям дадуть світло, влада поки не дає.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 11:32;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуацію на Харківщині планують стабілізувати протягом кількох днів, повідомляє “Суспільне” з посиланням на пресслужбу НЕК “Укренерго”".