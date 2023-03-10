Синєгубов про світло в Харкові: відновлення потребує спецобладнання
Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону повідомив, що для повного відновлення електрики в Харкові необхідне спеціальне обладнання.
“Ситуація дійсно важка. У міру ліквідації наслідків ворожих атак ми відновлюємо електропостачання поквартально по місту Харкову. Важко робити прогнози. Наші енергетики роблять усе можливе. У нас були прогнози, що ще вчора до кінця дня ми мали відновити електропостачання, однак руйнування досить значні, що потребує спеціального обладнання. Ну, і фактично, знову ж таки люди працювали цілу добу, щоб мати таку ситуацію з електропостачанням, яку ми наразі маємо“, – пояснив Олег Синєгубов.
Він повторив ті самі цифри рівня підключення електрики в області, які публікував раніше: Харківщина зі світлом на 90%, у Харкові без електрики близько 470 тисяч абонентів.
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“Підключена вся критична інфраструктура міста – це водоканал, очисні споруди тощо. Наразі вже фактично в ручному режимі намагаємося подати воду до багатоповерхівок”, – сказав начальник ХОВА.
За його інформацією, питання відновлення електропостачання Харкова – на контролі в Офісі Президента. Усю необхідну допомогу регіону надають.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 10:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону повідомив, що для повного відновлення електрики в Харкові необхідне спеціальне обладнання".