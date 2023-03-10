Live
  • П’ятниця 10.03.2023
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.62
    • 🟢

Синєгубов про світло в Харкові: відновлення потребує спецобладнання

Суспільство 10:02   10.03.2023
Оксана Горун
Синєгубов про світло в Харкові: відновлення потребує спецобладнання

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону повідомив, що для повного відновлення електрики в Харкові необхідне спеціальне обладнання.

Ситуація дійсно важка. У міру ліквідації наслідків ворожих атак ми відновлюємо електропостачання поквартально по місту Харкову. Важко робити прогнози. Наші енергетики роблять усе можливе. У нас були прогнози, що ще вчора до кінця дня ми мали відновити електропостачання, однак руйнування досить значні, що потребує спеціального обладнання. Ну, і фактично, знову ж таки люди працювали цілу добу, щоб мати таку ситуацію з електропостачанням, яку ми наразі маємо“, – пояснив Олег Синєгубов.

Він повторив ті самі цифри рівня підключення електрики в області, які публікував раніше: Харківщина зі світлом на 90%, у Харкові без електрики близько 470 тисяч абонентів.

Читайте також: Синєгубов: у Харкові без світла 470 тисяч абонентів, область підключена на 90%

“Підключена вся критична інфраструктура міста – це водоканал, очисні споруди тощо. Наразі вже фактично в ручному режимі намагаємося подати воду до багатоповерхівок”, – сказав начальник ХОВА.

За його інформацією, питання відновлення електропостачання Харкова – на контролі в Офісі Президента. Усю необхідну допомогу регіону надають.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

11:10
Терехов: Сподіваємося, найближчим часом повернемо Харків до нормальної роботи
10:56
Обов’язкова евакуація: за добу з Куп’янського району вивезли 37 мешканців
10:44
У Харківській області діють графіки відключень світла – Укренерго
10:32
На Куп’янському напрямку точаться дуже жорсткі бої – Синєгубов
10:11
Коли в Харкові запрацює електротранспорт – інформація ХОВА

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Синєгубов про світло в Харкові: відновлення потребує спецобладнання»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 10:02;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону повідомив, що для повного відновлення електрики в Харкові необхідне спеціальне обладнання".