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Синегубов о свете в Харькове: «Нужно спецоборудование, сложно делать прогнозы»

Общество 10:02   10.03.2023
Оксана Горун
Синегубов о свете в Харькове: «Нужно спецоборудование, сложно делать прогнозы»

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о том, что для полного восстановления электричества в Харькове необходимо специальное оборудование.

«Ситуация действительно трудная. По мере ликвидации последствий вражеских атак мы возобновляем электроснабжение поквартально по городу Харькову. Трудно делать прогнозы. Наши энергетики делают все возможное. У нас были прогнозы, что еще вчера до конца дня мы должны были возобновить электроснабжение, однако разрушения достаточно значительные, что требует специального оборудования. Ну, и фактически, опять же люди работали целые сутки, чтобы иметь ситуацию с электроснабжением, которую мы сейчас имеем», — пояснил Олег Синегубов.

Он повторил те же цифры уровня подключения электрики в области, которые ранее публиковал: Харьковщина со светом на 90%, в Харькове без электричества около 470 тысяч абонентов.

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«Подключена вся критическая инфраструктура города – это водоканал, очистные сооружения и т.д. Сейчас уже фактически в ручном режиме пытаемся подать воду в многоэтажки», — сказал начальник ХОВА.

По его информации, вопрос восстановления электроснабжения Харькова — на контроле в Офисе Президента. Всю необходимую помощь региону предоставляют.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о том, что для полного восстановления электричества в Харькове необходимо специальное оборудование".