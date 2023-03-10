Синегубов о свете в Харькове: «Нужно спецоборудование, сложно делать прогнозы»
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о том, что для полного восстановления электричества в Харькове необходимо специальное оборудование.
«Ситуация действительно трудная. По мере ликвидации последствий вражеских атак мы возобновляем электроснабжение поквартально по городу Харькову. Трудно делать прогнозы. Наши энергетики делают все возможное. У нас были прогнозы, что еще вчера до конца дня мы должны были возобновить электроснабжение, однако разрушения достаточно значительные, что требует специального оборудования. Ну, и фактически, опять же люди работали целые сутки, чтобы иметь ситуацию с электроснабжением, которую мы сейчас имеем», — пояснил Олег Синегубов.
Он повторил те же цифры уровня подключения электрики в области, которые ранее публиковал: Харьковщина со светом на 90%, в Харькове без электричества около 470 тысяч абонентов.
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«Подключена вся критическая инфраструктура города – это водоканал, очистные сооружения и т.д. Сейчас уже фактически в ручном режиме пытаемся подать воду в многоэтажки», — сказал начальник ХОВА.
По его информации, вопрос восстановления электроснабжения Харькова — на контроле в Офисе Президента. Всю необходимую помощь региону предоставляют.
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 10:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о том, что для полного восстановления электричества в Харькове необходимо специальное оборудование".