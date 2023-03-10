«Несколько дней» — Укрэнерго о сроках на стабилизацию энергоснабжения Харькова

Ситуацию в Харьковской области планируют стабилизировать в течение нескольких дней, сообщает «Суспільне» со ссылкой на пресс-службу НЭК «Укрэнерго».

«Специалисты работают над восстановлением энергоснабжения Харьковщины. Сейчас запитана критическая инфраструктура, тепло- и водоснабжение, прорабатываются резервные схемы запитывания потребителей. Ожидаем, что в течение нескольких дней ситуацию с энергоснабжением в регионе стабилизируем», — сказали в пресс-службе.

Отметим, что в районах Харьковской области, по состоянию на утро 10 марта, без света было около 50 тысяч абонентов. Основная проблема с электричеством — в Харькове. Здесь без света около 470 тысяч абонентов. И прогнозов, когда людям дадут свет, власти пока не дают.