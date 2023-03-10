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«Несколько дней» — Укрэнерго о сроках на стабилизацию энергоснабжения Харькова

Общество 11:32   10.03.2023
Оксана Горун
«Несколько дней» — Укрэнерго о сроках на стабилизацию энергоснабжения Харькова

Ситуацию в Харьковской области планируют стабилизировать в течение нескольких дней, сообщает «Суспільне» со ссылкой на пресс-службу НЭК «Укрэнерго».

«Специалисты работают над восстановлением энергоснабжения Харьковщины. Сейчас запитана критическая инфраструктура, тепло- и водоснабжение, прорабатываются резервные схемы запитывания потребителей. Ожидаем, что в течение нескольких дней ситуацию с энергоснабжением в регионе стабилизируем», — сказали в пресс-службе.

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    • Отметим, что в районах Харьковской области, по состоянию на утро 10 марта, без света было около 50 тысяч абонентов. Основная проблема с электричеством — в Харькове. Здесь без света около 470 тысяч абонентов. И прогнозов, когда людям дадут свет, власти пока не дают.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 11:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуацию в Харьковской области планируют стабилизировать в течение нескольких дней, сообщает «Суспільне» со ссылкой на пресс-службу НЭК «Укрэнерго»".