«Несколько дней» — Укрэнерго о сроках на стабилизацию энергоснабжения Харькова
Ситуацию в Харьковской области планируют стабилизировать в течение нескольких дней, сообщает «Суспільне» со ссылкой на пресс-службу НЭК «Укрэнерго».
«Специалисты работают над восстановлением энергоснабжения Харьковщины. Сейчас запитана критическая инфраструктура, тепло- и водоснабжение, прорабатываются резервные схемы запитывания потребителей. Ожидаем, что в течение нескольких дней ситуацию с энергоснабжением в регионе стабилизируем», — сказали в пресс-службе.
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Отметим, что в районах Харьковской области, по состоянию на утро 10 марта, без света было около 50 тысяч абонентов. Основная проблема с электричеством — в Харькове. Здесь без света около 470 тысяч абонентов. И прогнозов, когда людям дадут свет, власти пока не дают.
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 11:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуацию в Харьковской области планируют стабилизировать в течение нескольких дней, сообщает «Суспільне» со ссылкой на пресс-службу НЭК «Укрэнерго»".