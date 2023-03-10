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Почти полторы тысячи домов в Харькове с теплом — мэрия

Общество 11:42   10.03.2023
Оксана Горун
Почти полторы тысячи домов в Харькове с теплом — мэрия Фото: Харьковский горсовет

В Харькове 33 котельных «Теплосетей» работают на генераторах, еще 51 получает электричество из сети.

«По состоянию на 7:00 на большинстве централизованных источников теплоснабжения восстановлено электропитание, но иногда уровень напряжения недостаточен. Сейчас 33 котельных работают на генераторах, а 51 – от централизованной электросети. На полную мощность работает котельная Салтовского жилмассива. На всех других источниках проходит процесс пополнения теплоносителя и отладки гидравлических режимов», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

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По последним данным, утром 10 марта теплом были обеспечены 1457 жилых домов и 14 больничных учреждений.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 11:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 33 котельных «Теплосетей» работают на генераторах, еще 51 получает электричество из сети".