Мэрия Харькова опубликовала карту автобусных маршрутов на время блэкаута

Автобусы связывают с центром все районы Харькова — вплоть до самых отдаленных.

Google-карту, на которой отмечены все маршруты, опубликовала пресс-служба Харьковского горсовета.

Автобусы довезут в центр с Рогани, Новой Баварии, Пятихаток, Северной Салтовки, Залютино, Алексеевки и других районов.

Напомним, Харьков после ночной ракетной атаки полностью обесточен. В городе не работает система отопления, нет воды, не вышел на маршруты городской электротранспорт. Метро работает пока только в режиме укрытия — поезда не ездят.