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Мэрия Харькова опубликовала карту автобусных маршрутов на время блэкаута

Общество 10:51   09.03.2023
Оксана Горун
Мэрия Харькова опубликовала карту автобусных маршрутов на время блэкаута

Автобусы связывают с центром все районы Харькова — вплоть до самых отдаленных.

Google-карту, на которой отмечены все маршруты, опубликовала пресс-служба Харьковского горсовета.

Автобусы довезут в центр с Рогани, Новой Баварии, Пятихаток, Северной Салтовки, Залютино, Алексеевки и других районов.

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    • Напомним, Харьков после ночной ракетной атаки полностью обесточен. В городе не работает система отопления, нет воды, не вышел на маршруты городской электротранспорт. Метро работает пока только в режиме укрытия — поезда не ездят.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 10:51;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автобусы связывают с центром все районы Харькова — вплоть до самых отдаленных".