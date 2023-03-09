Мэрия Харькова опубликовала карту автобусных маршрутов на время блэкаута
Автобусы связывают с центром все районы Харькова — вплоть до самых отдаленных.
Google-карту, на которой отмечены все маршруты, опубликовала пресс-служба Харьковского горсовета.
Автобусы довезут в центр с Рогани, Новой Баварии, Пятихаток, Северной Салтовки, Залютино, Алексеевки и других районов.
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Напомним, Харьков после ночной ракетной атаки полностью обесточен. В городе не работает система отопления, нет воды, не вышел на маршруты городской электротранспорт. Метро работает пока только в режиме укрытия — поезда не ездят.
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 10:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автобусы связывают с центром все районы Харькова — вплоть до самых отдаленных".