Терехов: весь Харьков обесточен, критическая инфраструктура — на генераторах
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о ситуации в городе.
«В результате обстрелов была поражена и повреждена критическая инфраструктура, я имею в виду ТЭЦ, трансформаторные подстанции, которые повреждены. Сейчас нет напряжения по всему городу, поэтому мы перешли по объектам критической инфраструктуры, медицинским учреждениям на генераторы. Работаем на генераторах. Остановился городской электротранспорт – метрополитен, троллейбусы, трамваи. Но мы произвели замену, сейчас работают автобусы, перевозящие людей по центральным магистралям города», — рассказал Терехов.
Напомним, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, по Харьковской области ночью нанесли 15 ударов. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В Харькове не работает электротранспорт и метро. В «Укрэнерго» сообщили о том, что ограничения в подаче электричества в регионе продолжатся.
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 09:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о ситуации в городе".