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Терехов: весь Харьков обесточен, критическая инфраструктура — на генераторах

Общество 09:34   09.03.2023
Оксана Горун
Терехов: весь Харьков обесточен, критическая инфраструктура — на генераторах

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о ситуации в городе.

«В результате обстрелов была поражена и повреждена критическая инфраструктура, я имею в виду ТЭЦ, трансформаторные подстанции, которые повреждены. Сейчас нет напряжения по всему городу, поэтому мы перешли по объектам критической инфраструктуры, медицинским учреждениям на генераторы. Работаем на генераторах. Остановился городской электротранспорт – метрополитен, троллейбусы, трамваи. Но мы произвели замену, сейчас работают автобусы, перевозящие людей по центральным магистралям города», — рассказал Терехов.

Напомним, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, по Харьковской области ночью нанесли 15 ударов. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В Харькове не работает электротранспорт и метро. В «Укрэнерго» сообщили о том, что ограничения в подаче электричества в регионе продолжатся.

 

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 09:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о ситуации в городе".