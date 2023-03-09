Терехов: весь Харків знеструмлений, критична інфраструктура – на генераторах
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив про ситуацію у місті.
“У результаті обстрілів було вражено та пошкоджено критичну інфраструктуру, я маю на увазі ТЕЦ, трансформаторні підстанції, які пошкоджені. Зараз немає напруги по всьому місту, тому ми перейшли по об’єктах критичної інфраструктури, медичних установах на генератори. Працюємо на генераторах. Зупинився міський електротранспорт – метрополітен, тролейбуси, трамваї. Але ми зробили заміну, зараз працюють автобуси, які перевозять людей центральними магістралями міста”, – розповів Терехов.
Він також повідомив, що в місті не працюють системи тепло- та водопостачання. Воду мешканцям підвозять водовізками.
Нагадаємо, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, по Харківській області вночі завдали 15 ударів. Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. У Харкові не працює електротранспорт та метро. В “Укренерго” повідомили про те, що обмеження у подачі електрики в регіоні продовжаться.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Терехов: весь Харків знеструмлений, критична інфраструктура – на генераторах»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 09:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив про ситуацію у місті".