Терехов: весь Харків знеструмлений, критична інфраструктура – на генераторах

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив про ситуацію у місті.

“У результаті обстрілів було вражено та пошкоджено критичну інфраструктуру, я маю на увазі ТЕЦ, трансформаторні підстанції, які пошкоджені. Зараз немає напруги по всьому місту, тому ми перейшли по об’єктах критичної інфраструктури, медичних установах на генератори. Працюємо на генераторах. Зупинився міський електротранспорт – метрополітен, тролейбуси, трамваї. Але ми зробили заміну, зараз працюють автобуси, які перевозять людей центральними магістралями міста”, – розповів Терехов.

Він також повідомив, що в місті не працюють системи тепло- та водопостачання. Воду мешканцям підвозять водовізками.

Нагадаємо, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, по Харківській області вночі завдали 15 ударів. Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. У Харкові не працює електротранспорт та метро. В “Укренерго” повідомили про те, що обмеження у подачі електрики в регіоні продовжаться.