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Укренерго про ситуацію на Харківщині: є пошкодження, будуть обмеження

Суспільство 08:09   09.03.2023
Оксана Горун
Укренерго про ситуацію на Харківщині: є пошкодження, будуть обмеження

За даними Укренерго, під час масованої ракетної атаки превентивно електрику відключали у всіх регіонах України. На Харківщині обмеження подачі електроенергії будуть і протягом дня.

“Є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. Тому обмеження будуть застосовані у Житомирській, Харківській та Одеській областях. Ремонтні бригади вже виїхали для усунення наслідків обстрілів та відновлення живлення“, – повідомила пресслужба НЕК “Укренерго” вранці 9 березня.

Про тривалість запланованих обмежень енергетики поки що не повідомляють. У решті регіонів країни, де не пошкоджено об’єкти енергопостачання, роботу системи поступово відновлюють.

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    • Нагадаємо, начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про 15 ударів, завданих армією РФ по Харківщині минулої ночі. Постраждала енергетична інфраструктура. У Харкові не працює наземний електротранспорт і не ходять поїзди в метро. Метро відкрито як укриття. На рейси вийшли автобуси.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 08:09;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Укренерго, під час масованої ракетної атаки превентивно електрику відключали у всіх регіонах України. На Харківщині обмеження подачі електроенергії будуть і протягом дня".