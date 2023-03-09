Укренерго про ситуацію на Харківщині: є пошкодження, будуть обмеження

За даними Укренерго, під час масованої ракетної атаки превентивно електрику відключали у всіх регіонах України. На Харківщині обмеження подачі електроенергії будуть і протягом дня.

“Є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. Тому обмеження будуть застосовані у Житомирській, Харківській та Одеській областях. Ремонтні бригади вже виїхали для усунення наслідків обстрілів та відновлення живлення“, – повідомила пресслужба НЕК “Укренерго” вранці 9 березня.

Про тривалість запланованих обмежень енергетики поки що не повідомляють. У решті регіонів країни, де не пошкоджено об’єкти енергопостачання, роботу системи поступово відновлюють.

Нагадаємо, начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про 15 ударів, завданих армією РФ по Харківщині минулої ночі. Постраждала енергетична інфраструктура. У Харкові не працює наземний електротранспорт і не ходять поїзди в метро. Метро відкрито як укриття. На рейси вийшли автобуси.