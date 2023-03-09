Укрэнерго о ситуации на Харьковщине: есть повреждения, будут ограничения

По данным Укрэнерго, во время массированной ракетной атаки превентивно электричество отключали во всех регионах Украины. На Харьковщине ограничения подачи электричества будут и в течение дня.

«В результате атаки есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому ограничения будут использованы в Житомирской, Харьковской и Одесской областях. Ремонтные бригады уже выехали для устранения последствий обстрелов и возобновления питания», — сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго» утром 9 марта.

О длительности планируемых ограничений энергетики пока не сообщают. В остальных регионах страны, где не повреждены объекты энергоснабжения, работу системы постепенно возобновляют.

Напомним, начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о 15 ударах, нанесенных армией РФ по Харьковщине минувшей ночью. Пострадала энергетическая инфраструктура. В Харькове не работает наземный электротранспорт и не ходят поезда в метро. Метро открыто в качестве укрытия. На рейсы вышли автобусы.