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Укрэнерго о ситуации на Харьковщине: есть повреждения, будут ограничения

Общество 08:09   09.03.2023
Оксана Горун
Укрэнерго о ситуации на Харьковщине: есть повреждения, будут ограничения

По данным Укрэнерго, во время массированной ракетной атаки превентивно электричество отключали во всех регионах Украины. На Харьковщине ограничения подачи электричества будут и в течение дня.

«В результате атаки есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому ограничения будут использованы в Житомирской, Харьковской и Одесской областях. Ремонтные бригады уже выехали для устранения последствий обстрелов и возобновления питания», — сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго» утром 9 марта.

О длительности планируемых ограничений энергетики пока не сообщают. В остальных регионах страны, где не повреждены объекты энергоснабжения, работу системы постепенно возобновляют.

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    • Напомним, начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о 15 ударах, нанесенных армией РФ по Харьковщине минувшей ночью. Пострадала энергетическая инфраструктура. В Харькове не работает наземный электротранспорт и не ходят поезда в метро. Метро открыто в качестве укрытия. На рейсы вышли автобусы.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 08:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Укрэнерго, во время массированной ракетной атаки превентивно электричество отключали во всех регионах Украины. На Харьковщине ограничения подачи электричества будут и в течение дня".