Харків – без води та тепла. Терехов повідомив, що встановлять водовізки

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону поінформував, що зараз триває робота над відновленням теплопостачання у місті. Також у Харкові немає води та електрики.

“Що стосується опалення та водопостачання, то немає напруги. Ми зараз працюємо над відновленням теплопостачання. Щодо водопостачання, то зараз його припинено, розвозимо воду водовізками. У всіх районах Харкова будуть виставлені водовізки, щоб мешканці міста могли користуватися. Усі комунальні служби працюють, ми вивозимо сміття. Що стосується торгових центрів, магазинів, аптек, то вони перейшли на генератори. Те саме стосується АЗС”, – сказав Терехов.

Він зазначив, що Харків повністю знеструмлений. Критична інфраструктура та медустанови перейшли на генератори.

“Наші енергетики разом із комунальними службами працюють над відновленням електропостачання. Ми вважаємо, що ситуація складна, але я вважаю, що нам вдасться у більш-менш стислий час відновити електропостачання”, – дав прогноз мер Харкова.