Харьков — без воды и тепла. Терехов сообщил, что в районах установят водовозки

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона проинформировал, что сейчас идет работа над возобновлением теплоснабжения в городе. Также в Харькове нет воды и электричества.

«Что касается отопления и водоснабжения, то нет напряжения. Мы сейчас работаем над возобновлением теплоснабжения. Что касается водоснабжения, то сейчас оно прекращено, развозим воду водовозками. Во всех районах Харькова будут выставлены водовозки, чтобы жители города могли пользоваться водовозками. Все коммунальные службы работают, мы вывозим мусор. Что касается торговых центров, магазинов, аптек, то они перешли на генераторы. То же касается АЗС», — сказал Терехов.

Он отметил, что Харьков полностью обесточен. Критическая инфраструктура и медучреждения перешли на генераторы.

«Наши энергетики вместе с коммунальными службами работают над восстановлением электроснабжения. Мы считаем, что ситуация сложная, но я считаю, что нам удастся в более или менее короткое время возобновить электроснабжение», — дал прогноз мэр Харькова.