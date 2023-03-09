Мерія Харкова опублікувала карту автобусних маршрутів на час блекауту

Автобуси пов’язують із центром усі райони Харкова – аж до найвіддаленіших.

Гугл-мапу, на якій позначені всі маршрути, опублікувала пресслужба Харківської міськради.

Автобуси довезуть до центру з Рогані, Нової Баварії, П’ятихаток, Північної Салтівки, Залютино, Олексіївки та інших районів.

Нагадаємо, Харків після нічної ракетної атаки повністю знеструмлений. У місті не працює система опалення, немає води, не вийшов на маршрути міський електротранспорт. Метро працює поки що лише в режимі укриття – поїзди не їздять.