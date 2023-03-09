Мерія Харкова опублікувала карту автобусних маршрутів на час блекауту
Автобуси пов’язують із центром усі райони Харкова – аж до найвіддаленіших.
Гугл-мапу, на якій позначені всі маршрути, опублікувала пресслужба Харківської міськради.
Автобуси довезуть до центру з Рогані, Нової Баварії, П’ятихаток, Північної Салтівки, Залютино, Олексіївки та інших районів.
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Нагадаємо, Харків після нічної ракетної атаки повністю знеструмлений. У місті не працює система опалення, немає води, не вийшов на маршрути міський електротранспорт. Метро працює поки що лише в режимі укриття – поїзди не їздять.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 10:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автобуси пов’язують із центром усі райони Харкова – аж до найвіддаленіших".