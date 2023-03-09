Live
  • Четвер 09.03.2023
    • Харків
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.57
    • 🟢

Мерія Харкова опублікувала карту автобусних маршрутів на час блекауту

Суспільство 10:51   09.03.2023
Оксана Горун
Мерія Харкова опублікувала карту автобусних маршрутів на час блекауту

Автобуси пов’язують із центром усі райони Харкова – аж до найвіддаленіших.

Гугл-мапу, на якій позначені всі маршрути, опублікувала пресслужба Харківської міськради.

Автобуси довезуть до центру з Рогані, Нової Баварії, П’ятихаток, Північної Салтівки, Залютино, Олексіївки та інших районів.

  • Читайте також: 11 нових автобусів передала Харківщині Естонія: хто їх отримає (відео, фото)

    • Нагадаємо, Харків після нічної ракетної атаки повністю знеструмлений. У місті не працює система опалення, немає води, не вийшов на маршрути міський електротранспорт. Метро працює поки що лише в режимі укриття – поїзди не їздять.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    07:45
    Електротранспорт та метро в Харкові не працюють, на рейси вийшли автобуси
    16:31
    Рух транспорту біля метро “Академіка Барабашова” відновлять у п’ятницю
    12:27
    У Харкові під час перейменування нарешті приберуть вулицю Кремлівську – мерія
    09:58
    Кредитний рейтинг Харкова перевищив кредитний рейтинг України
    15:17
    Гори з бетону: в мерії показали “цвинтар” уламків будинків харків’ян (фото)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Мерія Харкова опублікувала карту автобусних маршрутів на час блекауту»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 10:51;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автобуси пов’язують із центром усі райони Харкова – аж до найвіддаленіших".