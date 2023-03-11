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Світло є в усіх жителів Харкова та області, електротранспорт ще не заживлений

Суспільство 08:17   11.03.2023
Олена Нагорна
Світло є в усіх жителів Харкова та області, електротранспорт ще не заживлений

Станом на ранок 11 березня електроенергія подається всім споживачам Харкова та області. У Харкові поки що знеструмлений міський електротранспорт – метро, ​​тролейбуси та трамваї.

Про це розповів журналістам речник АТ “Харківобленерго” Володимир Скічко.

Увечері 10 березня голова ХОВА Олег Синегубов повідомляв, що в Харківській області продовжується ліквідація наслідків ворожого ракетного удару по енергоінфраструктурі вранці 9 березня. У Харкові електрику мали 65% споживачів, в області — понад 90%.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 08:17;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на ранок 11 березня електроенергія подається всім споживачам Харкова та області. У Харкові поки що знеструмлений міський електротранспорт – метро, ​​тролейбуси та трамваї.".