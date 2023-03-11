Світло є в усіх жителів Харкова та області, електротранспорт ще не заживлений

Станом на ранок 11 березня електроенергія подається всім споживачам Харкова та області. У Харкові поки що знеструмлений міський електротранспорт – метро, ​​тролейбуси та трамваї.

Про це розповів журналістам речник АТ “Харківобленерго” Володимир Скічко.

Увечері 10 березня голова ХОВА Олег Синегубов повідомляв, що в Харківській області продовжується ліквідація наслідків ворожого ракетного удару по енергоінфраструктурі вранці 9 березня. У Харкові електрику мали 65% споживачів, в області — понад 90%.