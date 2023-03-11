Світло є в усіх жителів Харкова та області, електротранспорт ще не заживлений
Станом на ранок 11 березня електроенергія подається всім споживачам Харкова та області. У Харкові поки що знеструмлений міський електротранспорт – метро, тролейбуси та трамваї.
Про це розповів журналістам речник АТ “Харківобленерго” Володимир Скічко.
Увечері 10 березня голова ХОВА Олег Синегубов повідомляв, що в Харківській області продовжується ліквідація наслідків ворожого ракетного удару по енергоінфраструктурі вранці 9 березня. У Харкові електрику мали 65% споживачів, в області — понад 90%.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 08:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на ранок 11 березня електроенергія подається всім споживачам Харкова та області. У Харкові поки що знеструмлений міський електротранспорт – метро, тролейбуси та трамваї.".