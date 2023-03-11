В городе и двух поселках на Харьковщине пока еще нет света — Синегубов

В Харьковской области без электроэнергии остаются 15 тысяч абонентов в городе Волчанск и поселке Старый Салтов Чугуевского района, а также в поселке Слатино Харьковского района.

В ближайшее время энергетики также восстановят там электроснабжение, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, сегодня ночью было запитано 100% абонентов Харькова. Продолжаются работы над восстановлением движения городского электротранспорта.

Ранее спикер АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко сообщил, что по состоянию на утро 11 марта электроэнергия подается всем потребителям Харькова и области. В Харькове пока обесточен городской электротранспорт — метро, троллейбусы и трамваи.

Напомним, что отсутствие электроэнергии — последствия вражеского ракетного удара по энергоинфраструктуре Харьковщины утром 9 марта.