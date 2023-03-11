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В городе и двух поселках на Харьковщине пока еще нет света — Синегубов

Общество 09:19   11.03.2023
Елена Нагорная
В городе и двух поселках на Харьковщине пока еще нет света — Синегубов

В Харьковской области без электроэнергии остаются 15 тысяч абонентов в городе Волчанск и поселке Старый Салтов Чугуевского района, а также в поселке Слатино Харьковского района.

В ближайшее время энергетики также восстановят там электроснабжение, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, сегодня ночью было запитано 100% абонентов Харькова. Продолжаются работы над восстановлением движения городского электротранспорта.

Ранее спикер АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко сообщил, что по состоянию на утро 11 марта электроэнергия подается всем потребителям Харькова и области. В Харькове пока обесточен городской электротранспорт — метро, троллейбусы и трамваи.

Напомним, что отсутствие электроэнергии — последствия вражеского ракетного удара по энергоинфраструктуре Харьковщины утром 9 марта.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 09:19;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области без электроэнергии остаются 15 тысяч абонентов в городе Волчанск и поселке Старый Салтов Чугуевского района, а также в поселке Слатино Харьковского района.".