У місті та двох селищах на Харківщині поки що немає світла – Синєгубов
У Харківській області без електроенергії залишаються 15 тисяч абонентів у місті Вовчанськ та селищі Старий Салтів Чугуївського району, а також у селищі Слатине Харківського району.
Найближчим часом енергетики там також відновлять електропостачання, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, сьогодні вночі було заживлено 100% абонентів Харкова. Триває робота над відновленням руху міського електротранспорту.
Раніше спікер АТ «Харківобленерго» Володимир Скічко повідомив, що станом на ранок 11 березня електроенергія подається всім споживачам Харкова та області. У Харкові поки що знеструмлено міський електротранспорт — метро, тролейбуси та трамваї.
Нагадаємо, що відсутність електроенергії – наслідки ворожого ракетного удару по енергоінфраструктурі Харківщини вранці 9 березня.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У місті та двох селищах на Харківщині поки що немає світла – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 09:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області без електроенергії залишаються 15 тисяч абонентів у місті Вовчанськ та селищі Старий Салтів Чугуївського району, а також у селищі Слатине Харківського району.".