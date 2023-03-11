У місті та двох селищах на Харківщині поки що немає світла – Синєгубов

У Харківській області без електроенергії залишаються 15 тисяч абонентів у місті Вовчанськ та селищі Старий Салтів Чугуївського району, а також у селищі Слатине Харківського району.

Найближчим часом енергетики там також відновлять електропостачання, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, сьогодні вночі було заживлено 100% абонентів Харкова. Триває робота над відновленням руху міського електротранспорту.

Раніше спікер АТ «Харківобленерго» Володимир Скічко повідомив, що станом на ранок 11 березня електроенергія подається всім споживачам Харкова та області. У Харкові поки що знеструмлено міський електротранспорт — метро, ​​тролейбуси та трамваї.

Нагадаємо, що відсутність електроенергії – наслідки ворожого ракетного удару по енергоінфраструктурі Харківщини вранці 9 березня.