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У місті та двох селищах на Харківщині поки що немає світла – Синєгубов

Суспільство 09:19   11.03.2023
Олена Нагорна
У місті та двох селищах на Харківщині поки що немає світла – Синєгубов

У Харківській області без електроенергії залишаються 15 тисяч абонентів у місті Вовчанськ та селищі Старий Салтів Чугуївського району, а також у селищі Слатине Харківського району.

Найближчим часом енергетики там також відновлять електропостачання, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, сьогодні вночі було заживлено 100% абонентів Харкова. Триває робота над відновленням руху міського електротранспорту.

Раніше спікер АТ «Харківобленерго» Володимир Скічко повідомив, що станом на ранок 11 березня електроенергія подається всім споживачам Харкова та області. У Харкові поки що знеструмлено міський електротранспорт — метро, ​​тролейбуси та трамваї.

Нагадаємо, що відсутність електроенергії – наслідки ворожого ракетного удару по енергоінфраструктурі Харківщини вранці 9 березня.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 09:19;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області без електроенергії залишаються 15 тисяч абонентів у місті Вовчанськ та селищі Старий Салтів Чугуївського району, а також у селищі Слатине Харківського району.".