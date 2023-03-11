На Харківщині в суботу застосовується графік відключень електрики – Укренерго

У Харківській області сьогодні застосовується графік погодинних відключень електроенергії, повідомляють в Укренерго.

“Усе ще діють мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, які призводять до необхідності застосовувати графіки погодинних відключень. Ці графіки складають і застосовують обленерго”, – зазначили у НЕК.

Повідомляється, що у Харкові після аварійного ремонту частково повернуто в роботу одну з теплових електростанцій, а також знову працює один з об’єктів магістральних мереж Укренерго.

Критична інфраструктура Харкова повністю заживлена, продовжується робота над повним відновленням електропостачання регіону.

Раніше спікер АТ «Харківобленерго» Володимир Скічко повідомив, що станом на ранок 11 березня електроенергія подається всім споживачам Харкова та області. У Харкові поки що знеструмлений міський електротранспорт — метро, ​​тролейбуси та трамваї.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, без електроенергії вранці залишалися 15 тисяч абонентів у місті Вовчанськ та селищі Старий Салтів Чугуївського району, а також у селищі Слатине Харківського району.