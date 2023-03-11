Вирішується, – Синєгубов про перспективи запуску електротранспорту в Харкові
Наслідки ворожого ракетного удару по енергоінфраструктурі Харківської області вранці 9 березня майже повністю ліквідовані.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов розповів у етері національного телемарафону.
“Для населення Харкова електропостачання фактично відновлено на 100%. Так само відновлено електроспоживання критичної інфраструктури Харкова – і водоканалу, і очисних споруд. Наразі виникають питання щодо міського електротранспорту, однак це питання вирішується в тому числі”, – сказав він.
За словами Синєгубова, по області електрика є майже у 100% абонентів, окрім 15 тисяч споживачів у місті Вовчанськ та селищі Старий Салтів Чугуївського району, а також у селищі Слатине Харківського району. Їх планують заживити впродовж дня.
“Ситуація важка. Фактично енергетики працювали дві доби, і це результат їхнього героїчного подвигу”, – наголосив голова ХОВА.
Раніше спікер АТ «Харківобленерго» Володимир Скічко повідомив, що станом на ранок 11 березня електроенергія подається всім споживачам Харкова та області. У Харкові поки що знеструмлений міський електротранспорт — метро, тролейбуси та трамваї.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 12:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки ворожого ракетного удару по енергоінфраструктурі Харківської області вранці 9 березня майже повністю ліквідовані.".