Вирішується, – Синєгубов про перспективи запуску електротранспорту в Харкові

Наслідки ворожого ракетного удару по енергоінфраструктурі Харківської області вранці 9 березня майже повністю ліквідовані.

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов розповів у етері національного телемарафону.

“Для населення Харкова електропостачання фактично відновлено на 100%. Так само відновлено електроспоживання критичної інфраструктури Харкова – і водоканалу, і очисних споруд. Наразі виникають питання щодо міського електротранспорту, однак це питання вирішується в тому числі”, – сказав він.

За словами Синєгубова, по області електрика є майже у 100% абонентів, окрім 15 тисяч споживачів у місті Вовчанськ та селищі Старий Салтів Чугуївського району, а також у селищі Слатине Харківського району. Їх планують заживити впродовж дня.

“Ситуація важка. Фактично енергетики працювали дві доби, і це результат їхнього героїчного подвигу”, – наголосив голова ХОВА.

Раніше спікер АТ «Харківобленерго» Володимир Скічко повідомив, що станом на ранок 11 березня електроенергія подається всім споживачам Харкова та області. У Харкові поки що знеструмлений міський електротранспорт — метро, ​​тролейбуси та трамваї.