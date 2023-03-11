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Вирішується, – Синєгубов про перспективи запуску електротранспорту в Харкові

Суспільство 12:50   11.03.2023
Олена Нагорна
Вирішується, – Синєгубов про перспективи запуску електротранспорту в Харкові

Наслідки ворожого ракетного удару по енергоінфраструктурі Харківської області вранці 9 березня майже повністю ліквідовані.

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов розповів у етері національного телемарафону.

“Для населення Харкова електропостачання фактично відновлено на 100%. Так само відновлено електроспоживання критичної інфраструктури Харкова – і водоканалу, і очисних споруд. Наразі виникають питання щодо міського електротранспорту, однак це питання вирішується в тому числі”, – сказав він.

За словами Синєгубова, по області електрика є майже у 100% абонентів, окрім 15 тисяч споживачів у місті Вовчанськ та селищі Старий Салтів Чугуївського району, а також у селищі Слатине Харківського району. Їх планують заживити впродовж дня.

“Ситуація важка. Фактично енергетики працювали дві доби, і це результат їхнього героїчного подвигу”, – наголосив голова ХОВА.

Раніше спікер АТ «Харківобленерго» Володимир Скічко повідомив, що станом на ранок 11 березня електроенергія подається всім споживачам Харкова та області. У Харкові поки що знеструмлений міський електротранспорт — метро, ​​тролейбуси та трамваї.

Читайте також:  Сотня автобусів замінює електротранспорт у Харкові. Проїзд безкоштовний

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Ви читали новину: «Вирішується, – Синєгубов про перспективи запуску електротранспорту в Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 12:50;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки ворожого ракетного удару по енергоінфраструктурі Харківської області вранці 9 березня майже повністю ліквідовані.".