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Решается, — Синегубов о перспективах запуска электротранспорта в Харькове

Общество 12:50   11.03.2023
Елена Нагорная
Решается, — Синегубов о перспективах запуска электротранспорта в Харькове

Последствия вражеского ракетного удара по энергоинфраструктуре Харьковской области утром 9 марта почти полностью ликвидированы.

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона.

«Для населения Харькова электроснабжение фактически восстановлено на 100%. Так же восстановлено электропотребление критической инфраструктуры Харькова — и водоканала, и очистных сооружений. Сейчас возникают вопросы по городскому электротранспорту, однако этот вопрос решается, в том числе», — сказал он.

По словам Синегубова, по области электричество есть почти у 100% абонентов, кроме 15 тысяч потребителей в городе Волчанск и поселке Старый Салтов Чугуевского района, а также в поселке Слатино Харьковского района. Их планируют запитать в течение дня.

«Ситуация тяжелая. Фактически энергетики работали двое суток, и это результат их героического подвига», — подчеркнул глава ХОВА.

Ранее спикер АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко сообщил, что по состоянию на утро 11 марта электроэнергия подается всем потребителям Харькова и области. В Харькове пока обесточен городской электротранспорт — метро, троллейбусы и трамваи.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 12:50;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия вражеского ракетного удара по энергоинфраструктуре Харьковской области утром 9 марта почти полностью ликвидированы.".