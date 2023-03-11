В воскресенье в Харькове запустят только метро. Вводится новая схема автобусов
Метрополитен в Харькове возобновит перевозки пассажиров в воскресенье, 12 марта, а вот троллейбусы и трамваи пока курсировать не будут. В связи с этим вводится новая резервная схема муниципальных автобусов.
Интервал движения на всех линиях подземки составит 15 минут, сообщают в пресс-службе мэрии.
Также разработана новая схема работы муниципальных автобусов, которая внедряется на время работы метро и обесточивания наземного электротранспорта — троллейбусов и трамваев. С 12 марта в Харькове будут работать следующие автобусные маршруты:
№7 (тролл.) (РК «ул.Двенадцатого Апреля» — ст. м. «Армейская»);
№20 (ст. м. «Научная» – больница скорой помощи);
№22 (ст. м. «Холодная гора» – ул. Радиотехническая);
№28 (ст. м. «Имени А. С. Масельского» – ул. Краснодарская);
№32 (ст. м. «Защитников Украины» – пр. Дзюбы);
№33 (пр. Жуковского – ст. м. «Научная»);
№69 (ул. Астрономическая – ст. м. «Университет»);
№45 (тролл.) (РК «с/с Рогань» – ст. м. «Индустриальная»);
№57 (ст. м. «Центральный рынок» – пр. Дзюбы);
№58 (ул. Золочевская – Новоселовка);
№63 (602 м/р – ул. Клочковская);
№67 (ст. м. «Холодная гора» – ст. м. «Центральный рынок»);
№68 (ст. м. «Проспект Гагарина» – ул. Коллекторная);
№72 (пр. Славы – ст. м. «Центральный рынок»);
№99 (медучилище – ст. м. «Холодная гора»);
№112 (Основянское озеро – рынок ХТЗ);
№170 (жд/с «Основа» — ул. Натальи Ужвий);
№128 (ст. м. «Проспект Гагарина» – ул. Биологическая);
№140 (ст. м. «Центральный рынок» – ул. Беркоса);
№204 (ул. Натальи Ужвий – АС «Индустриальная»);
№206 (ул. Натальи Ужвий- АС «Героев Труда»);
№208 (Большая Даниловка — АС «Героев Труда»);
№222 (ул. Светлая – АС «Героев Труда»);
№243 (ст. м. «Холодная гора» – пансионат);
№260 (жд/с «Основа» – ст. м. «Защитников Украины»);
№272 (ул. Светлая – пл. Конституции);
№273 (ст. м. «Холодная гора» – Липовая Роща);
№281 (ул. Краснодарская – ст. м. «Академика Барабашова»);
№296 (Пятихатки – пр. Независимости);
№ 51 (РК «ул. Двенадцатого Апреля» – РК «ул. Зубарева»);
№52 (РК «ул. Двенадцатого Апреля» – РК «759 м/р»);
№147 (м/р «Горизонт» – ст. м. «Проспект Гагарина»);
№266 (ст. Л. Толстого – АС «Героев Труда»);
№24 (тролл.) (602 м/р – ст. м. «Академика Барабашова»);
№52 (ул. Гарибальди – ст. м. «Студенческая»);
№5 (тролл.) (аэропорт – ст. м. «Проспект Гагарина»);
№88 (пр. Победы – ст. м. «Научная»);
№221 (пр. Победы – ст. м. «Госпром»).
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 22:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Метрополитен в Харькове возобновит перевозки пассажиров в воскресенье, 12 марта, а вот троллейбусы и трамваи пока курсировать не будут. В связи с этим вводится новая резервная схема муниципальных автобусов.".