Врачи боролись за жизнь: остановилось сердце сотрудника Харьковского ТЦК

В Харьковской области 14 сентября ушел из жизни демобилизованный защитник Украины, сотрудник ТЦК Михаил Буканов, 1997 года рождения.

«Михаил родился в селе Феськи, там вырос и окончил школу. В 18 он пошел защищать независимость Украины на территории проведения антитеррористической операции. После полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ, продолжал защищать государство по разным направлениям. В 2023 году, после полученного ранения и контузии, был комиссован по состоянию здоровья. Далее была работа во втором отделе Богодуховского ТЦК, последнее место работы – Новобаварский ТЦК. Врачи боролись за его жизнь, но сердце остановилось», — рассказали в Золочевском поселковом совете.

У Михаила остались мама и брат, который сейчас находится на военной службе.