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Врачи боролись за жизнь: остановилось сердце сотрудника Харьковского ТЦК

Общество 13:14   18.09.2024
Виктория Яковенко
Врачи боролись за жизнь: остановилось сердце сотрудника Харьковского ТЦК Фото: Золочевский поселковый совет

В Харьковской области 14 сентября ушел из жизни демобилизованный защитник Украины, сотрудник ТЦК Михаил Буканов, 1997 года рождения.

«Михаил родился в селе Феськи, там вырос и окончил школу. В 18 он пошел защищать независимость Украины на территории проведения антитеррористической операции. После полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ, продолжал защищать государство по разным направлениям. В 2023 году, после полученного ранения и контузии, был комиссован по состоянию здоровья. Далее была работа во втором отделе Богодуховского ТЦК, последнее место работы – Новобаварский ТЦК. Врачи боролись за его жизнь, но сердце остановилось», — рассказали в Золочевском поселковом совете.

У Михаила остались мама и брат, который сейчас находится на военной службе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2024 в 13:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области 14 сентября ушел из жизни демобилизованный защитник Украины, сотрудник ТЦК Михаил Буканов, 1997 года рождения.".