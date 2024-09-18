Врачи боролись за жизнь: остановилось сердце сотрудника Харьковского ТЦК
В Харьковской области 14 сентября ушел из жизни демобилизованный защитник Украины, сотрудник ТЦК Михаил Буканов, 1997 года рождения.
«Михаил родился в селе Феськи, там вырос и окончил школу. В 18 он пошел защищать независимость Украины на территории проведения антитеррористической операции. После полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ, продолжал защищать государство по разным направлениям. В 2023 году, после полученного ранения и контузии, был комиссован по состоянию здоровья. Далее была работа во втором отделе Богодуховского ТЦК, последнее место работы – Новобаварский ТЦК. Врачи боролись за его жизнь, но сердце остановилось», — рассказали в Золочевском поселковом совете.
У Михаила остались мама и брат, который сейчас находится на военной службе.
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2024 в 13:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области 14 сентября ушел из жизни демобилизованный защитник Украины, сотрудник ТЦК Михаил Буканов, 1997 года рождения.".