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Укрепления на границе Белгородской области выжигают дроны-драконы (фото)

Общество 12:10   18.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Укрепления на границе Белгородской области выжигают дроны-драконы (фото)

FPV-дроны, которые выжигают территорию возле себя термитом, украинские военные используют около двух недель. Эксперт немецкого издания «BILD» Юлиан Репке рассказал, насколько эффективно работают такие беспилотники в Харьковской области.

Юлиан Репке побывал на передовой в Харьковской области и посетил 92-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ. Батальон ударных дронов «Ахиллес», который входит в ее состав, продемонстрировал, как с помощью дронов-драконов охотятся на военных РФ и уничтожают их бронетехнику.

«Дроны-драконы уничтожают российские укрепления на границе с Белгородской областью. Чаще всего это склады и логистические пункты. Судя по кадрам, чтобы термитный заряд не расплавил дрон, его отделяют от корпуса металлической миской», – пишет «BILD».

Для эффективности, чтобы дроны точно достигли места назначения, военные выпускают до десяти дронов по одной цели.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2024 в 12:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "FPV-дроны, которые выжигают территорию возле себя термитом, украинские военные используют около двух недель. Эксперт немецкого издания «BILD» Юлиан Репке рассказал, насколько эффективно работают такие беспилотники в Харьковской области.".