Укрепления на границе Белгородской области выжигают дроны-драконы (фото)
FPV-дроны, которые выжигают территорию возле себя термитом, украинские военные используют около двух недель. Эксперт немецкого издания «BILD» Юлиан Репке рассказал, насколько эффективно работают такие беспилотники в Харьковской области.
Юлиан Репке побывал на передовой в Харьковской области и посетил 92-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ. Батальон ударных дронов «Ахиллес», который входит в ее состав, продемонстрировал, как с помощью дронов-драконов охотятся на военных РФ и уничтожают их бронетехнику.
«Дроны-драконы уничтожают российские укрепления на границе с Белгородской областью. Чаще всего это склады и логистические пункты. Судя по кадрам, чтобы термитный заряд не расплавил дрон, его отделяют от корпуса металлической миской», – пишет «BILD».
Для эффективности, чтобы дроны точно достигли места назначения, военные выпускают до десяти дронов по одной цели.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ахиллес, дрони, дроны, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2024 в 12:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "FPV-дроны, которые выжигают территорию возле себя термитом, украинские военные используют около двух недель. Эксперт немецкого издания «BILD» Юлиан Репке рассказал, насколько эффективно работают такие беспилотники в Харьковской области.".