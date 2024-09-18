Укрепления на границе Белгородской области выжигают дроны-драконы (фото)

FPV-дроны, которые выжигают территорию возле себя термитом, украинские военные используют около двух недель. Эксперт немецкого издания «BILD» Юлиан Репке рассказал, насколько эффективно работают такие беспилотники в Харьковской области.

Юлиан Репке побывал на передовой в Харьковской области и посетил 92-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ. Батальон ударных дронов «Ахиллес», который входит в ее состав, продемонстрировал, как с помощью дронов-драконов охотятся на военных РФ и уничтожают их бронетехнику.

«Дроны-драконы уничтожают российские укрепления на границе с Белгородской областью. Чаще всего это склады и логистические пункты. Судя по кадрам, чтобы термитный заряд не расплавил дрон, его отделяют от корпуса металлической миской», – пишет «BILD».

Для эффективности, чтобы дроны точно достигли места назначения, военные выпускают до десяти дронов по одной цели.