Печатают на 3D-принтере: враг начал использовать новые противопехотные мины
В ОТГВ «Харьков» показали новые мины, которые начали использовать ВС РФ. Внешне и по принципу действия они похожи на запрещенное международными конвенциями взрывное устройство «Лепесток».
Корпус мин изготавливают на 3D-принтере, внутри находится взрыватель и заряд пластида. Устройства достаточно маленькие и незаметные, что делает их особо опасными.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика
«Пока нет достоверных данных о масштабном производстве этих мин в России. Предполагается, что это может быть результатом частной инициативы отдельных производителей», – отметили в ОТГВ «Харьков».
В связи с использованием новых взрывных устройств, ВСУ призвали быть особенно осторожными и внимательными в зоне боевых действий, а также – на освобожденных территориях.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: заминировали, міни, мина-лепесток, мины, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2024 в 11:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ОТГВ «Харьков» показали новые мины, которые начали использовать ВС РФ. Внешне и по принципу действия они похожи на запрещенное международными конвенциями взрывное устройство «Лепесток». ".