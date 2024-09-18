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Печатают на 3D-принтере: враг начал использовать новые противопехотные мины

Украина 11:29   18.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Печатают на 3D-принтере: враг начал использовать новые противопехотные мины Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В ОТГВ «Харьков» показали новые мины, которые начали использовать ВС РФ. Внешне и по принципу действия они похожи на запрещенное международными конвенциями взрывное устройство «Лепесток». 

Корпус мин изготавливают на 3D-принтере, внутри находится взрыватель и заряд пластида. Устройства достаточно маленькие и незаметные, что делает их особо опасными.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика

«Пока нет достоверных данных о масштабном производстве этих мин в России. Предполагается, что это может быть результатом частной инициативы отдельных производителей», – отметили в ОТГВ «Харьков».

В связи с использованием новых взрывных устройств, ВСУ призвали быть особенно осторожными и внимательными в зоне боевых действий, а также – на освобожденных территориях.

Читайте также: ВС РФ усилили штурмовые группы в Волчанске – ОТГВ «Харьков»

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ОТГВ «Харьков» показали новые мины, которые начали использовать ВС РФ. Внешне и по принципу действия они похожи на запрещенное международными конвенциями взрывное устройство «Лепесток». ".