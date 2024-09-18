Печатают на 3D-принтере: враг начал использовать новые противопехотные мины

В ОТГВ «Харьков» показали новые мины, которые начали использовать ВС РФ. Внешне и по принципу действия они похожи на запрещенное международными конвенциями взрывное устройство «Лепесток».

Корпус мин изготавливают на 3D-принтере, внутри находится взрыватель и заряд пластида. Устройства достаточно маленькие и незаметные, что делает их особо опасными.

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«Пока нет достоверных данных о масштабном производстве этих мин в России. Предполагается, что это может быть результатом частной инициативы отдельных производителей», – отметили в ОТГВ «Харьков».

В связи с использованием новых взрывных устройств, ВСУ призвали быть особенно осторожными и внимательными в зоне боевых действий, а также – на освобожденных территориях.