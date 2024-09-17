ВС РФ усилили штурмовые группы в Волчанске – ОТГВ «Харьков»
Утром 17 сентября ОТГВ «Харьков» сообщило о текущей ситуации на фронте на Харьковском направлении.
«В Волчанске противник провел мероприятия по эвакуации санитарных потерь и логистического обеспечения, усилил штурмовые группы 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса. В районе населенного пункта Тихое основное внимание было уделено осуществлению воздушной разведки с целью выявления подразделений Сил обороны Украины», – сообщили в ОТГВ «Харьков».
Кроме того, добавили ВСУ, враг пытается пополнить потери около Глубокого и готовится к штурмам неподалеку Лукьянцов.
На Харьковском направлении за сутки было два боя. Потери врага: 10 убитых, 48 раненых, четверо сдались в плен. Также ВСУ уничтожили 59 единиц вооружения и военной техники РФ: артсистему, четыре автомобиля и 52 БПЛА. Кроме того, оккупанты потеряли 35 укрытий, место хранения БК и три стартовые площадки запуска БПЛА.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: ВСУ, наступ, наступление, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 11:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 17 сентября ОТГВ «Харьков» сообщило о текущей ситуации на фронте на Харьковском направлении.".