Live
  • Вт 17.09.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.36
  • EUR 46.01

ВС РФ усилили штурмовые группы в Волчанске – ОТГВ «Харьков»

Украина 11:05   17.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
ВС РФ усилили штурмовые группы в Волчанске – ОТГВ «Харьков» Фото: Генштаб ВСУ

Утром 17 сентября ОТГВ «Харьков» сообщило о текущей ситуации на фронте на Харьковском направлении.

«В Волчанске противник провел мероприятия по эвакуации санитарных потерь и логистического обеспечения, усилил штурмовые группы 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса. В районе населенного пункта Тихое основное внимание было уделено осуществлению воздушной разведки с целью выявления подразделений Сил обороны Украины», – сообщили в ОТГВ «Харьков».

Кроме того, добавили ВСУ, враг пытается пополнить потери около Глубокого и готовится к штурмам неподалеку Лукьянцов.

На Харьковском направлении за сутки было два боя. Потери врага: 10 убитых, 48 раненых, четверо сдались в плен. Также ВСУ уничтожили 59 единиц вооружения и военной техники РФ: артсистему, четыре автомобиля и 52 БПЛА. Кроме того, оккупанты потеряли 35 укрытий, место хранения БК и три стартовые площадки запуска БПЛА.

Читайте также: Генштаб: на Харьковском направлении РФ атаковала дважды, на Купянском – 11 раз

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
В Курской области ВС РФ начали контрнаступление не вовремя — Коваленко
В Курской области ВС РФ начали контрнаступление не вовремя — Коваленко
16.09.2024, 12:06
Будет ли Харьков с теплом зимой: Синегубов ответил
Будет ли Харьков с теплом зимой: Синегубов ответил
17.09.2024, 11:27
Ночи холоднее, по области днем шквалы: погода на Харьковщине на 17 сентября
Ночи холоднее, по области днем шквалы: погода на Харьковщине на 17 сентября
16.09.2024, 20:05
Главные новости Харькова 17.09: больше сотни пожаров, пострадавшие, фронт
Главные новости Харькова 17.09: больше сотни пожаров, пострадавшие, фронт
17.09.2024, 11:39
Потоп в центре Европы: эвакуация, транспортный коллапс, гибнут люди и животные
Потоп в центре Европы: эвакуация, транспортный коллапс, гибнут люди и животные
16.09.2024, 14:26
Будет ли тепло на Алексеевке: в «ХТС» рассказали, как готовят район к холодам
Будет ли тепло на Алексеевке: в «ХТС» рассказали, как готовят район к холодам
17.09.2024, 12:09

Новости по теме:

16:53
Звонят от имени начальника РВА: жителей Харьковщины предупредили о мошенниках
16:28
Три боя продолжаются на Харьковщине — Генштаб ВСУ на 16:00
12:39
ВС РФ отказались от тяжелой техники в Волчанске, ездят на мотоциклах – ВСУ
16:00
5 лет за решеткой получил шпион РФ, следивший за ВСУ в Харькове
16:39
Где идут бои на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00

Вы читали новость: «ВС РФ усилили штурмовые группы в Волчанске – ОТГВ «Харьков»»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 11:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 17 сентября ОТГВ «Харьков» сообщило о текущей ситуации на фронте на Харьковском направлении.".