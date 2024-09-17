Генштаб: на Харьковском направлении РФ атаковала дважды, на Купянском – 11 раз

В утренней сводке 17 сентября Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на фронте в Харьковской области.



«На Харьковском направлении произошло два боевых столкновения в районе населенного пункта Волчанск. На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки достигло 11. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Новоосинового, Синьковки и Лозовой», – сообщили в Генштабе.

За сутки под вражеские авиаудары попал Волчанск, Купянск, Петропавловка, Кучеровка и Новоалександровка.

Также ГШ обновил данные о потерях врага.