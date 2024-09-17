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Генштаб: на Харьковском направлении РФ атаковала дважды, на Купянском – 11 раз

Украина 08:21   17.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: на Харьковском направлении РФ атаковала дважды, на Купянском – 11 раз Фото: Генштаб ВСУ

В утренней сводке 17 сентября Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на фронте в Харьковской области.

«На Харьковском направлении произошло два боевых столкновения в районе населенного пункта Волчанск. На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки достигло 11. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Новоосинового, Синьковки и Лозовой», – сообщили в Генштабе.

За сутки под вражеские авиаудары попал Волчанск, Купянск, Петропавловка, Кучеровка и Новоалександровка.

Также ГШ обновил данные о потерях врага.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 08:21;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 17 сентября Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на фронте в Харьковской области.".