Генштаб: на Харьковском направлении РФ атаковала дважды, на Купянском – 11 раз
Фото: Генштаб ВСУ
В утренней сводке 17 сентября Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на фронте в Харьковской области.
«На Харьковском направлении произошло два боевых столкновения в районе населенного пункта Волчанск. На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки достигло 11. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Новоосинового, Синьковки и Лозовой», – сообщили в Генштабе.
За сутки под вражеские авиаудары попал Волчанск, Купянск, Петропавловка, Кучеровка и Новоалександровка.
Также ГШ обновил данные о потерях врага.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: волчанск, генштаб, купянск, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 08:21;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 17 сентября Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на фронте в Харьковской области.".