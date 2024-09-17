Генштаб: на Харківському напрямку сталося дві атаки, на Куп’янському – 11
Фото: Генштаб ЗСУ
У ранковому зведенні 17 вересня Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на фронті у Харківській області.
«На Харківському напрямку сталося два бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу досягла 11. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Новоосинового, Синьківки та Лозової», – повідомили у Генштабі.
За добу під ворожі авіаудари потрапив Вовчанськ, Куп’янськ, Петропавлівка, Кучерівка та Новоолександрівка.
Також ГШ оновив дані про втрати ворога.
Читайте також: ЗСУ відбили частину територій у Вовчанську, а штурми РФ знову провалилися – ISW
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: вовчанськ, генштаб, куп'янск, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Генштаб: на Харківському напрямку сталося дві атаки, на Куп’янському – 11»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2024 в 08:21;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 17 вересня Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на фронті у Харківській області.".