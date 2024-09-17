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Генштаб: на Харківському напрямку сталося дві атаки, на Куп’янському – 11

Україна 08:21   17.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: на Харківському напрямку сталося дві атаки, на Куп’янському – 11 Фото: Генштаб ЗСУ

У ранковому зведенні 17 вересня Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на фронті у Харківській області.

«На Харківському напрямку сталося два бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу досягла 11. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Новоосинового, Синьківки та Лозової», – повідомили у Генштабі.

За добу під ворожі авіаудари потрапив Вовчанськ, Куп’янськ, Петропавлівка, Кучерівка та Новоолександрівка.

Також ГШ оновив дані про втрати ворога.

Читайте також: ЗСУ відбили частину територій у Вовчанську, а штурми РФ знову провалилися – ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2024 в 08:21;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 17 вересня Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на фронті у Харківській області.".