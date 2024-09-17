Генштаб: на Харківському напрямку сталося дві атаки, на Куп’янському – 11

У ранковому зведенні 17 вересня Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на фронті у Харківській області.



«На Харківському напрямку сталося два бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу досягла 11. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Новоосинового, Синьківки та Лозової», – повідомили у Генштабі.

За добу під ворожі авіаудари потрапив Вовчанськ, Куп’янськ, Петропавлівка, Кучерівка та Новоолександрівка.

Також ГШ оновив дані про втрати ворога.