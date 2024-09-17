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ЗСУ відбили частину територій у Вовчанську, а штурми РФ провалилися – ISW

Україна 07:52   17.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ЗСУ відбили частину територій у Вовчанську, а штурми РФ провалилися – ISW

У зведенні за 16 вересня в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили про успіхи ЗСУ на Харківському напрямку. Водночас спроби РФ штурмувати українські позиції на Харківському та Куп’янському напрямках знову виявилися невдалими.

Як уточнили в ISW, хоча російські блогери стверджували, що ВСУ не вдалося контратакувати в районі Волчанська, Липців та Глибокого, геолокаційні кадри підтверджують успіх українських військових.

«Українські сили нещодавно просунулися на північний схід від Харкова на тлі боїв у цьому районі 16 вересня. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 вересня, показують, як російські війська завдають ударів по українських позиціях на Вовчанському агрегатному заводі в центрі Волчанська (на північний схід від Харкова), що вказує на те, що українські сили нещодавно відновили втрачені позиції всередині заводу», – відзначили у ISW.

Крім того, російські джерела стверджували, що армія РФ спромоглася просунутися на південному сході від Куп’янська. Своєю чергою, аналітики повідомили про спроби окупантів наступати на цьому напрямку, проте успіхів ЗС РФ у ISW також не підтверджують.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2024 в 07:52;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні за 16 вересня в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили про успіхи ЗСУ на Харківському напрямку. Водночас спроби РФ штурмувати українські позиції на Харківському та Куп’янському напрямках знову виявилися невдалими.".