ЗСУ відбили частину територій у Вовчанську, а штурми РФ провалилися – ISW

У зведенні за 16 вересня в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили про успіхи ЗСУ на Харківському напрямку. Водночас спроби РФ штурмувати українські позиції на Харківському та Куп’янському напрямках знову виявилися невдалими.

Як уточнили в ISW, хоча російські блогери стверджували, що ВСУ не вдалося контратакувати в районі Волчанська, Липців та Глибокого, геолокаційні кадри підтверджують успіх українських військових.

«Українські сили нещодавно просунулися на північний схід від Харкова на тлі боїв у цьому районі 16 вересня. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 вересня, показують, як російські війська завдають ударів по українських позиціях на Вовчанському агрегатному заводі в центрі Волчанська (на північний схід від Харкова), що вказує на те, що українські сили нещодавно відновили втрачені позиції всередині заводу», – відзначили у ISW.

Крім того, російські джерела стверджували, що армія РФ спромоглася просунутися на південному сході від Куп’янська. Своєю чергою, аналітики повідомили про спроби окупантів наступати на цьому напрямку, проте успіхів ЗС РФ у ISW також не підтверджують.