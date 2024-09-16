Небезпека стає більш відчутною – начальник Куп’янської РВА на Харківщині

Ситуація у Куп’янському районі Харківської області залишається напруженою, розповів в етері нацмарафону начальник РВА Андрій Канашевич.

«Минулого тижня Іскандер прилетів у Куп’янськ по промисловому об’єкту. Артилерія постійно працює, міномети. Танки виїжджають періодично, працюють по будівлях, — схарактеризував обстановку Канашевич. — І останнім часом дошкуляють нам дуже сильно FPV-дрони. Вчора цивільна автівка була підбита FPV-дроном безпосередньо в Куп’янську. Тобто з урахуванням того, що з’явилися FPV-дрони, небезпека стає більш відчутною. Ми і працюємо вже в такому режимі, намагаємось зайвий раз не ризикувати. Деякі служби працюють або віддалено, або з намаганням менше бути на вулиці. Тому що дійсно обстріли стають хаотичними й дуже непередбачуваними. Не хочемо ризикувати людьми».

Він розповів, що з лівобережжя у межах примусової евакуації всіх дітей із батьками вивезли майже рік тому. На правому березі річки Оскіл (Кіндрашівська, Куп’янська та Курилівська громади) станом на сьогодні залишаються 235 із 269 дітей. Триває обов’язкова евакуація дорослих із лівобережжя.

«Наслідок того, що кількість обстрілів збільшилась і КАБи так само летять – евакуація й дорослого населення теж має певні ознаки прискорення. За сьогоднішній день у нас, наприклад, виїхали 82 людини. Це здебільшого люди, які виїжджали з Курилівської громади. Це населені пункти Новоосинове, Глушківка, які ворог останнім часом масовано обстрілює з артилерії», — зазначив Канашевич.

Як повідомлялося, о 17:00 16 вересня війська РФ обстріляли село Подоли Куп’янського району. Поранення отримав 63-річний чоловік, пошкоджені приватні домоволодіння.