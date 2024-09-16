Опасность становится более ощутимой — начальник Купянской РВА на Харьковщине
Ситуация в Купянском районе Харьковской области остается напряженной, рассказал в эфире нацмарафона начальник РВА Андрей Канашевич.
«На прошлой неделе Искандер прилетел в Купянск по промышленному объекту. Артиллерия постоянно работает, минометы. Танки выезжают периодически, работают по зданиям, — охарактеризовал обстановку Канашевич. — И в последнее время донимают нас очень сильно FPV-дроны. Вчера гражданская машина была подбита FPV-дроном непосредственно в Купянске. То есть с учетом того, что появились FPV-дроны, опасность становится более ощутимой. Мы и работаем уже в таком режиме, стараемся лишний раз не рисковать. Некоторые службы работают или удаленно, или с попыткой меньше быть на улице. Потому что обстрелы становятся хаотичными и очень непредсказуемыми. Не хотим рисковать людьми».
Он рассказал, что с левобережья в рамках принудительной эвакуации всех детей с родителями вывезли почти год назад. На правом берегу реки Оскол (Кондрашевская, Купянская и Куриловская громады) по состоянию на сегодня остаются 235 из 269 детей. Продолжается обязательная эвакуация взрослых с левобережья.
«Следствие того, что количество обстрелов увеличилось и КАБы летят — эвакуация и взрослого населения тоже имеет определенные признаки ускорения. За сегодняшний день у нас, например, выехали 82 человека. Это в основном люди из Куриловской громады. Это населенные пункты Новоосиново, Глушковка, которые враг последнее время массированно обстреливает из артиллерии», — отметил Канашевич.
Как сообщалось, в 17:00 16 сентября войска РФ обстреляли село Подолы Купянского района. Ранения получил 63-летний мужчина, повреждены частные домовладения.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: канашевич, Купянский район, обстрелы, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Опасность становится более ощутимой — начальник Купянской РВА на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 22:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в Купянском районе Харьковской области остается напряженной, рассказал в эфире нацмарафона начальник РВА Андрей Канашевич.".