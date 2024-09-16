На Богодухов на Харьковщине скинули три КАБа: повреждено сельхозпредприятие
Три КАБа-250, по предварительным данным, сбросила авиация РФ на город Богодухов около 16:45 16 сентября, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.
Повреждены помещения, техника сельскохозяйственного предприятия и по меньшей мере 25 жилых домов и хозяйственных построек. 50-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.
Также в 17:00 войска РФ обстреляли село Подолы Купянского района. Ранения получил 63-летний мужчина, повреждены частные домовладения.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Богодухов, КАБ-250, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 21:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три КАБа-250, по предварительным данным, сбросила авиация РФ на город Богодухов около 16:45 16 сентября, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.".